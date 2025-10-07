Посівна-2025: Україна засіяла озимими до половини запланованих полів

В Україні триває посівна, засіяно понад 3,5 млн га озимих культур, або майже 50% від прогнозованих площі, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Станом на 7 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 3 557,0 млн га озимих культур. Це майже 50% від прогнозованих площ. Озимі на зерно сіють в усіх областях України