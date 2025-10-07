Посевная-2025: Украина засеяла озимыми до половины запланированных полей

В Украине продолжается посевная, засеяно более 3,5 млн га озимых культур, или почти 50% от прогнозируемых площадей, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 7 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 3 557,0 млн га озимых культур. Это почти 50% от прогнозируемых площадей. Озимые на зерно сеют во всех областях Украины - сообщили в министерстве.

В частности, посеяно:

озимой пшеницы – 2 346,8 тыс. га;

озимого ячменя – 179,2 тыс. га;

озимой ржи – 45,7 тыс. га.

Среди лидеров по посевам зерновых культур Кировоградская, Николаевская и Полтавская области.

Озимого рапса засеяно 985,3 тыс. га. Больше всего в Винницкой, Хмельницкой и Николаевской областях. Сейчас аграрии 13 областей завершили сев озимого рапса.

Жатва-2025: Украина уже собрала урожай с 65% полей