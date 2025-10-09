$41.320.03
Верховная Рада приняла закон о создании Выплатного агентства для поддержки аграриев

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Верховная Рада приняла закон о создании Выплатного агентства, которое обеспечит прозрачную и своевременную государственную поддержку сельскохозяйственным производителям по европейским стандартам. Это откроет возможности для использования средств ЕС на реализацию Общей аграрной политики в Украине.

Верховная Рада приняла закон о создании Выплатного агентства для поддержки аграриев

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона №13202-1, который предусматривает создание Выплатного агентства для прозрачного и своевременного предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным производителям по стандартам ЕС. Закон поддержали 278 народных депутатов. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Подробности

Законом предусмотрено создание базовых институтов по принципам Общей аграрной политики ЕС. Один из ключевых институтов — Выплатное агентство — будет обеспечивать своевременную и прозрачную выплату государственной поддержки сельскохозяйственным производителям.

В частности, Выплатное агентство будет отвечать за администрирование финансовой поддержки в сельском хозяйстве по стандартам ЕС и откроет возможности для полноценного использования средств, которые будут предусмотрены Европейским Союзом на реализацию Общей аграрной политики в Украине.

Выплатное агентство станет структурой, которая обеспечит государственную поддержку агропроизводителям, согласно европейским стандартам. Принятый закон будет способствовать укреплению устойчивости агропроизводства, развитию сельских территорий, гарантированию продовольственной безопасности, обеспечению прозрачного и эффективного финансового управления

- отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Основными задачами Выплатного агентства будут:

  • эффективный финансовый контроль;
    • проверка правомерности расходов;
      • соблюдение требований законодательства ЕС и Украины;
        • обеспечение прозрачности использования бюджетных и международных ресурсов.

          Отмечается, что деятельность Выплатного агентства будет базироваться на принципах подотчетности, обоснованности расходов, минимизации рисков злоупотреблений и недопущения нецелевого использования средств.

          Законом также предусмотрено внедрение Интегрированной системы администрирования и контроля (ИСАК) — украинского аналога европейской системы IACS (Integrated Administration and Control System), что является ключевым элементом управления и контроля за использованием финансовых ресурсов. ИСАК должна обеспечить точность учета и прозрачный контроль за выплатами.

          Также будет внедрена Система сельскохозяйственных данных (ССД) — современный инструмент сбора, обработки и анализа информации относительно устойчивого развития фермерских хозяйств с учетом экологических, социальных и экономических показателей.

          Система будет способствовать принятию обоснованных управленческих решений и эффективному планированию, разработке и внедрению процедур планирования и мониторинга государственной аграрной политики с целью усиления координации между органами государственной власти разного уровня, повышению эффективности реализации программ, а также обеспечению прозрачности процесса принятия решений в сфере сельского хозяйства

          - говорится в сообщении ведомства.

          Закон принят в соответствии с приведением украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и во исполнение международных обязательств Украины в рамках евроассоциации и курса и направлен на реализацию инициативы ЕС "Ukraine Facility".

          Справка

          Выплатное агентство (Paying Agency) - специализированный государственный орган, который отвечает за администрирование и контроль всех денежных поступлений (государственных и донорских) для поддержки сельского хозяйства. Его создание является обязательным требованием для всех стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Агентство должно пройти аккредитацию Европейской Комиссии, которая подтверждает, что его системы контроля и учета являются надежными и защищенными. Это позволит Украине получать доступ к финансовым инструментам ЕС для аграриев.

          Напомним

          Министры Украины и Дании подписали Меморандум о сотрудничестве на Генассамблее ООН. Документ предусматривает совместные проекты в биоэкономике, восстановлении лесов, сокращении выбросов и развитии агросектора, а также поддержку украинских фермеров.

          Вита Зеленецкая

