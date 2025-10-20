Одещина зібрала 3,7 млн тонн зерна попри рекордну посуху
Київ • УНН
Аграрії Одещини завершили збір ранніх зернових, отримавши 3,7 млн тонн зерна. Це забезпечує продовольчу безпеку регіону, незважаючи на безпрецедентну посуху.
Аграрії Одещини завершили збір ранніх зернових культур. Незважаючи на рекордну посуху, вдалося досягти солідного результату - зібрано 3,7 млн тонн зерна, що забезпечує основи продовольчої безпеки регіону. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, передає УНН.
Аграрії Одещини завершили жнива ранніх зернових. Попри безпрецедентну посуху, маємо гідний результат: зібрано 3,7 млн тонн зерна
За словами Олега Кіпера, серед ключових показників:
- Пшениця - 2,55 млн тонн;
- Ячмінь - 890,6 тис. тонн;
- Ріпак - 574,4 тис. тонн.
"Основа продовольчої безпеки регіону забезпечена", - додав очільник Одеської ОВА.
Нагадаємо
В Україні аграрії зібрали понад 31,5 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю, обмолотивши 65% засіяних площ. Завершено збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.
