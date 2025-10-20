$41.640.00
48.520.00
ukenru
18:24 • 34662 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 23092 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 56095 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 35880 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 37162 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 38845 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 45547 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54336 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47772 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46624 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Одещина зібрала 3,7 млн тонн зерна попри рекордну посуху

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Аграрії Одещини завершили збір ранніх зернових, отримавши 3,7 млн тонн зерна. Це забезпечує продовольчу безпеку регіону, незважаючи на безпрецедентну посуху.

Одещина зібрала 3,7 млн тонн зерна попри рекордну посуху

Аграрії Одещини завершили збір ранніх зернових культур. Незважаючи на рекордну посуху, вдалося досягти солідного результату - зібрано 3,7 млн тонн зерна, що забезпечує основи продовольчої безпеки регіону. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, передає УНН.

Аграрії Одещини завершили жнива ранніх зернових. Попри безпрецедентну посуху, маємо гідний результат: зібрано 3,7 млн тонн зерна

- йдеться у повідомленні.

За словами Олега Кіпера, серед ключових показників:

  • Пшениця - 2,55 млн тонн;
    • Ячмінь - 890,6 тис. тонн;
      • Ріпак - 574,4 тис. тонн.

        "Основа продовольчої безпеки регіону забезпечена", - додав очільник Одеської ОВА.

        Нагадаємо

        В Україні аграрії зібрали понад 31,5 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю, обмолотивши 65% засіяних площ. Завершено збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

        Віта Зеленецька

        ЕкономікаАгроновини
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Олег Кіпер
        Одеська область
        Україна