Одесская область собрала 3,7 млн тонн зерна, несмотря на рекордную засуху
Киев • УНН
Аграрии Одесской области завершили сбор ранних зерновых, получив 3,7 млн тонн зерна. Это обеспечивает продовольственную безопасность региона, несмотря на беспрецедентную засуху.
Аграрии Одесской области завершили жатву ранних зерновых. Несмотря на беспрецедентную засуху, имеем достойный результат: собрано 3,7 млн тонн зерна
По словам Олега Кипера, среди ключевых показателей:
- Пшеница - 2,55 млн тонн;
- Ячмень - 890,6 тыс. тонн;
- Рапс - 574,4 тыс. тонн.
"Основа продовольственной безопасности региона обеспечена", - добавил глава Одесской ОВА.
Напомним
В Украине аграрии собрали более 31,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая, обмолотив 65% засеянных площадей. Завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса.
