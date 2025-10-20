Одесская область собрала 3,7 млн тонн зерна, несмотря на рекордную засуху

$41.640.00
48.520.00
ukenru
18:24 • 34457 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
16:40 • 22687 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 55708 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 35640 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 36984 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 38771 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 45494 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54323 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47761 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46619 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
95%
749мм
Популярные новости
Ограбление Лувра длилось семь минут – МВД Франции19 октября, 12:30 • 10024 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo19 октября, 13:06 • 29262 просмотра
Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп19 октября, 15:10 • 13444 просмотра
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в ИспанииPhoto19 октября, 16:07 • 9846 просмотра
СМИ показали видеокадры ограбления французского ЛувраVideo17:55 • 4298 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 55705 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 45704 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 126355 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 147563 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 171030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Херсонская область
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 40354 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 45062 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 63661 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 63884 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 90540 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
Фокс Ньюс
Дипломатка

Одесская область собрала 3,7 млн тонн зерна, несмотря на рекордную засуху

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Аграрии Одесской области завершили сбор ранних зерновых, получив 3,7 млн тонн зерна. Это обеспечивает продовольственную безопасность региона, несмотря на беспрецедентную засуху.

Одесская область собрала 3,7 млн тонн зерна, несмотря на рекордную засуху

Аграрии Одесской области завершили сбор ранних зерновых культур. Несмотря на рекордную засуху, удалось достичь солидного результата - собрано 3,7 млн тонн зерна, что обеспечивает основы продовольственной безопасности региона. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, передает УНН.

Аграрии Одесской области завершили жатву ранних зерновых. Несмотря на беспрецедентную засуху, имеем достойный результат: собрано 3,7 млн тонн зерна

- говорится в сообщении.

По словам Олега Кипера, среди ключевых показателей:

  • Пшеница - 2,55 млн тонн;
    • Ячмень - 890,6 тыс. тонн;
      • Рапс - 574,4 тыс. тонн.

        "Основа продовольственной безопасности региона обеспечена", - добавил глава Одесской ОВА.

        Напомним

        В Украине аграрии собрали более 31,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая, обмолотив 65% засеянных площадей. Завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса.

        Посевная-2025: Украина засеяла озимыми до половины запланированных полей07.10.25, 11:52 • 3809 просмотров

        Вита Зеленецкая

        ЭкономикаАгроновости
        Военное положение
        Война в Украине
        Олег Кипер
        Одесская область
        Украина