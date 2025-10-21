Объемы производства агропродукции в Украине снизились на 14% - Госстат
Киев • УНН
За девять месяцев 2025 года объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине снизились на 14% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее сокращение зафиксировано в южных и восточных регионах страны.
За девять месяцев 2025 года объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине снизились на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее существенное сокращение зафиксировано в южных и восточных регионах страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Детали
Отмечается, что индекс сельскохозяйственной продукции в Украине за первые девять месяцев текущего года составил 86,0% от показателей 2024 года. Спад производства наблюдается как в растениеводстве, где производство сократилось на 6,4%, так и в животноводстве, где снижение составило 4,4%.
В ряде регионов Украины отмечается рост производства продукции животноводства. В то же время наибольшее сокращение объемов производства зафиксировано в южных и восточных областях, наиболее пострадавших от войны.
По словам экспертов, такой спад обусловлен рядом факторов, в частности задержками в посеве и сборе урожая, а также сложной ситуацией на востоке и юге Украины, что существенно влияет на аграрный сектор страны.
Напомним
Верховная Рада приняла закон о создании Выплатного агентства, которое обеспечит прозрачную и своевременную государственную поддержку сельскохозяйственным производителям по европейским стандартам. Это откроет возможности для использования средств ЕС на реализацию Общей аграрной политики в Украине.
