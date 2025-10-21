Объемы производства агропродукции в Украине снизились на 14% - Госстат

$41.730.10
20 октября, 15:34 • 18277 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 39273 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 33897 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 43010 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 78133 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 32533 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32363 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12499 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 27212 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 27434 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Популярные новости
Русский и молдавский языки могут быть исключены из перечня языков, подлежащих защите в Украине - проект закона20 октября, 18:08 • 4680 просмотра
Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20 октября, 21:28 • 3842 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики20 октября, 21:35 • 6048 просмотра
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo23:40 • 2894 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу01:14 • 10000 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 22216 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 78134 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 50668 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 121571 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 87594 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Каролин Ливитт
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Крым
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 14895 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 70847 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 66675 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 86353 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 83744 просмотра
Объемы производства агропродукции в Украине снизились на 14% - Госстат

Киев • УНН

 • 758 просмотра

За девять месяцев 2025 года объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине снизились на 14% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее сокращение зафиксировано в южных и восточных регионах страны.

Объемы производства агропродукции в Украине снизились на 14% - Госстат

За девять месяцев 2025 года объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине снизились на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее существенное сокращение зафиксировано в южных и восточных регионах страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Детали

Отмечается, что индекс сельскохозяйственной продукции в Украине за первые девять месяцев текущего года составил 86,0% от показателей 2024 года. Спад производства наблюдается как в растениеводстве, где производство сократилось на 6,4%, так и в животноводстве, где снижение составило 4,4%.

В ряде регионов Украины отмечается рост производства продукции животноводства. В то же время наибольшее сокращение объемов производства зафиксировано в южных и восточных областях, наиболее пострадавших от войны.

По словам экспертов, такой спад обусловлен рядом факторов, в частности задержками в посеве и сборе урожая, а также сложной ситуацией на востоке и юге Украины, что существенно влияет на аграрный сектор страны.

Напомним

Верховная Рада приняла закон о создании Выплатного агентства, которое обеспечит прозрачную и своевременную государственную поддержку сельскохозяйственным производителям по европейским стандартам. Это откроет возможности для использования средств ЕС на реализацию Общей аграрной политики в Украине.

Одесская область собрала 3,7 млн тонн зерна, несмотря на рекордную засуху19.10.25, 23:19 • 3160 просмотров

Вита Зеленецкая

Агроновости
Война в Украине
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина