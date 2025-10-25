$41.900.00
Меню
Новий вид метеликів у США назвали на честь убитої українки Ірини Заруцької

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Американський вчений назвав новий вид метеликів на честь української біженки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення. Це сталося після того, як дослідник виявив унікальні гібридні властивості комахи.

Новий вид метеликів у США назвали на честь убитої українки Ірини Заруцької

У Сполучених Штатах Америки вчений назвав новий вид метеликів на честь української біженки Ірини Заруцької. Таким чином науковець хочу увіковічити пам’ять про жертву ножового поранення. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Метелика, який отримав назву "Лазур Ірини", вперше помітив дослідник Рональд Гатрелл у Південній Кароліні в 1985 році, але офіційної назви комаха тоді не отримала.

У 2018 році директор Міжнародного дослідження лускокрилих 2018 році Гаррі Павулаан вирушив до Південної Кароліни, зібрав серію метеликів та дослідив зразки. Після кількох років досліджень Павулаан та його рецензент виявили, що комаха є "першим відомим гібридним інтрогресом" для Лазурних метеликів. До вбивства Ірини Заруцької американський вчений вже визначився із назвою для нового виду метелика, однак дізнавшись про трагічну загибель українки, вирішив назвати комаху на її честь.

"Це переживе більшість інших вшанувань, тому що це живий організм. Її ім'я буде увічнено", – цитує ABC News Гаррі Павулаана.

Нагадаємо

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув Брауну федеральні звинувачення у вбивстві української біженки. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, походить з родини з активною кримінальною діяльністю. Його брат, сестра та батько мають численні судимості за різні злочини.

Дональд Трамп засудив це вбивство та поклав відповідальність за цей злочин на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.  

Ольга Розгон

Новини СвітуНаші за кордоном
Сутички
Південна Кароліна
Сполучені Штати Америки