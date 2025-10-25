Новый вид бабочек в США назвали в честь убитой украинки Ирины Заруцкой

В Соединенных Штатах Америки ученый назвал новый вид бабочек в честь украинской беженки Ирины Заруцкой. Таким образом ученый хочет увековечить память о жертве ножевого ранения. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Бабочка, получившая название "Лазурь Ирины", впервые была замечена исследователем Рональдом Гатреллом в Южной Каролине в 1985 году, но официального названия насекомое тогда не получило.

В 2018 году директор Международного исследования чешуекрылых Гарри Павулаан отправился в Южную Каролину, собрал серию бабочек и исследовал образцы. После нескольких лет исследований Павулаан и его рецензент обнаружили, что насекомое является "первым известным гибридным интрогрессом" для Лазурных бабочек. До убийства Ирины Заруцкой американский ученый уже определился с названием для нового вида бабочки, однако узнав о трагической гибели украинки, решил назвать насекомое в ее честь.

"Это переживет большинство других почестей, потому что это живой организм. Ее имя будет увековечено", – цитирует ABC News Гарри Павулаана.

Напомним

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил Брауну федеральные обвинения в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут добиваться смертной казни.

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой, происходит из семьи с активной криминальной деятельностью. Его брат, сестра и отец имеют многочисленные судимости за различные преступления.

Дональд Трамп осудил это убийство и возложил ответственность за это преступление на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.