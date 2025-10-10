Нічна атака рф на Київ: енергетики відновили світло ще для 43 тисяч домівок
Київ • УНН
Енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 43 тисяч домівок у Києві після нічної атаки. Загалом за добу світло повернули 466 тисячам родин.
У столиці енергетикам вдалося відновити електропостачання для ще 43 000 домівок після нічної атаки, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для ще 43 000 домівок після нічної атаки. Всього за добу ми повернули світло для 466 тисяч родин
Додамо
Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку.
Мер закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення.