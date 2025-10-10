Нічна атака рф на Київ: енергетики відновили світло ще для 43 тисяч домівок

У столиці енергетикам вдалося відновити електропостачання для ще 43 000 домівок після нічної атаки, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для ще 43 000 домівок після нічної атаки. Всього за добу ми повернули світло для 466 тисяч родин - йдеться у повідомленні.

Рух на всіх гілках метро у Києві відновили після нічної атаки рф

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку.

Мер закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення.