Ночная атака рф на Киев: энергетики восстановили свет еще для 43 тысяч домов
Киев • УНН
Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 43 тысяч домов в Киеве после ночной атаки. Всего за сутки свет вернули 466 тысячам семей.
В столице энергетикам удалось восстановить электроснабжение еще для 43 000 домов после ночной атаки, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение еще для 43 000 домов после ночной атаки. Всего за сутки мы вернули свет для 466 тысяч семей
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. Однако враг не останавливается и в ближайшие дни прогнозируют новую атаку.
Мэр призвал сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания.