Движение на всех ветках метро в Киеве возобновили после ночной атаки рф
Киев • УНН
Движение поездов по «зеленой линии» метро Киева возобновлено в обычном режиме от станции «Сырец» до станции «Красный хутор». Сейчас все три линии метрополитена функционируют в обычном режиме.
В Киеве движение поездов на всех ветках метро возобновили в обычном режиме, после снятия ограничений на "зеленой линии", сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Движение поездов по "зеленой линии" возобновлено в обычном режиме: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор". На всех трех линиях метрополитена поезда курсируют в обычном режиме
Дополнение
Транспортная инфраструктура столицы, по данным КГГА, работает в условиях ограниченного электроснабжения после массированной ночной атаки рф.
В метрополитене повреждения инфраструктуры не зафиксированы. Но из-за сложной ситуации с энергоснабжением временно не осуществлялось движение поездов на "зеленой" линии между станциями "Сырец" – "Харьковская". Между станциями "Вырлица" – "Красный хутор" временно движение поездов было приостановлено.
Также не было обнаружено повреждений контактной сети в КП "Киевпасстранс". Электротранспорт не курсирует на отдельных участках, где сложная ситуация с энергообеспечением.
В результате повреждений энергетической инфраструктуры были зафиксированы отключения светофоров в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах столицы.