12:07 • 4018 просмотра
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
10:53 • 16107 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 22224 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 15054 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 17002 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17385 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25414 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45177 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 42294 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42292 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 74648 просмотра
Движение на всех ветках метро в Киеве возобновили после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Движение поездов по «зеленой линии» метро Киева возобновлено в обычном режиме от станции «Сырец» до станции «Красный хутор». Сейчас все три линии метрополитена функционируют в обычном режиме.

Движение на всех ветках метро в Киеве возобновили после ночной атаки рф

В Киеве движение поездов на всех ветках метро возобновили в обычном режиме, после снятия ограничений на "зеленой линии", сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Движение поездов по "зеленой линии" возобновлено в обычном режиме: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор". На всех трех линиях метрополитена поезда курсируют в обычном режиме

- сообщили в КГГА.

Дополнение

Транспортная инфраструктура столицы, по данным КГГА, работает в условиях ограниченного электроснабжения после массированной ночной атаки рф.

В метрополитене повреждения инфраструктуры не зафиксированы. Но из-за сложной ситуации с энергоснабжением временно не осуществлялось движение поездов на "зеленой" линии между станциями "Сырец" – "Харьковская". Между станциями "Вырлица" – "Красный хутор" временно движение поездов было приостановлено.

Также не было обнаружено повреждений контактной сети в КП "Киевпасстранс". Электротранспорт не курсирует на отдельных участках, где сложная ситуация с энергообеспечением.

В результате повреждений энергетической инфраструктуры были зафиксированы отключения светофоров в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах столицы.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Киев