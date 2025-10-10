Рух на всіх гілках метро у Києві відновили після нічної атаки рф
Київ • УНН
Рух поїздів "зеленою лінією" метро Києва відновлено у звичайному режимі від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір". Наразі всі три лінії метрополітену функціонують у звичайному режимі.
У Києві рух поїздів на всіх гілках метро відновили у звичайному режимі, після зняття обмежень за "зеленій лінії", повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
Рух поїздів "зеленою лінією" відновлено у звичайному режимі: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір". На всіх трьох лініях метрополітену поїзди курсують у звичайному режимі
Доповнення
Транспортна інфраструктура столиці, за даними КМДА, працює в умовах обмеженого електропостачання після масованої нічної атаки рф.
У метрополітені пошкодження інфраструктури не зафіксовані. Але через складну ситуацію з енергопостачанням тимчасово не здійснювався рух поїздів на "зеленій" лінії між станціями "Сирець" – "Харківська". Між станціями "Вирлиця" – "Червоний хутір" тимчасово рух поїздів був призупинений.
Також не було виявлено пошкоджень контактної мережі у КП "Київпастранс". Електротранспорт не курсує на окремих ділянках, де складна ситуація з енергозабезпеченням.
Внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури були зафіксовані відключення світлофорів у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському районах столиці.