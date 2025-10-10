Рух на всіх гілках метро у Києві відновили після нічної атаки рф

$41.400.09
13:35 • 690 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
12:07 • 5398 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
10:53 • 17641 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 23512 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 15701 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 17439 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17579 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25531 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 45259 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35779 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
У Китаї знайшли скам'янілість "дракона" віком 240 мільйонів років
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідки
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго
Публікації
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
Netflix робить ігри доступними на телевізорах
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Рух на всіх гілках метро у Києві відновили після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Рух поїздів "зеленою лінією" метро Києва відновлено у звичайному режимі від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір". Наразі всі три лінії метрополітену функціонують у звичайному режимі.

Рух на всіх гілках метро у Києві відновили після нічної атаки рф

У Києві рух поїздів на всіх гілках метро відновили у звичайному режимі, після зняття обмежень за "зеленій лінії", повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

Рух поїздів "зеленою лінією" відновлено у звичайному режимі: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір". На всіх трьох лініях метрополітену поїзди курсують у звичайному режимі

- повідомили в КМДА.

Доповнення

Транспортна інфраструктура столиці, за даними КМДА, працює в умовах обмеженого електропостачання після масованої нічної атаки рф.

У метрополітені пошкодження інфраструктури не зафіксовані. Але через складну ситуацію з енергопостачанням тимчасово не здійснювався рух поїздів на "зеленій" лінії між станціями "Сирець" – "Харківська". Між станціями "Вирлиця" – "Червоний хутір" тимчасово рух поїздів був призупинений.

Також не було виявлено пошкоджень контактної мережі у КП "Київпастранс". Електротранспорт не курсує на окремих ділянках, де складна ситуація з енергозабезпеченням. 

Внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури були зафіксовані відключення світлофорів у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Юлія Шрамко

