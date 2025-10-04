$41.280.05
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Білий дім
"Невідомі" безпілотники: росія посилює дестабілізацію Європи - ISW

Київ • УНН

 • 668 перегляди

росія посилює дестабілізацію Європи, про що свідчать неідентифіковані безпілотники у повітряному просторі та провокації військових кораблів. Бельгія розслідує вторгнення дронів, які можуть бути частиною гібридної кампанії рф.

"Невідомі" безпілотники: росія посилює дестабілізацію Європи - ISW

росія продовжує посилювати свої потуги з дестабілізації Європи, у той час коли європейські чиновники продовжують повідомляти про неідентифіковані безпілотники, що діють у їхньому повітряному просторі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики нагадують, що за даними розвідки Данії російські військові кораблі неодноразово проходили курсами зіткнення з данськими суднами та направляли зброю на данські військові гелікоптери та військово-морські судна під час проходу через данські протоки. Напередодні ж бельгійський літак спостерігав 15 невстановлених безпілотників над військовою базою Ельзенборн, а в ніч на 3 жовтня БпЛА влетіли в повітряний простір Німеччини.

Міністерство оборони Бельгії розслідує цю справу, щоб встановити осіб, які стоять за останнім повітряним вторгненням, а міністр оборони Бельгії Тео Франкен оцінив, що вторгнення дронів є характерною рисою ширшої гібридної кампанії росії з дестабілізації Європи

- вказують в ISW.

Там також зазначають, що в ніч на 2 жовтня німецька влада закрила аеропорт Мюнхена, при цьому кілька рейсів було приземлено.

"Залишається незрозумілим, чи пов'язані між собою інциденти повітряного вторгнення до Німеччини та Бельгії. Дані данської розвідки щодо військово-морських провокацій росії та нещодавніх повітряних вторгнень узгоджуються з постійною оцінкою ISW про те, що росія проводить повсюдну гібридну війну проти Європи, спрямовану на дестабілізацію континенту та підрив єдності", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Ввечері у п'ятницю аеропорт Мюнхена знову закрили, зупинивши всі злети та посадки після попередження про дрони. Поліцейські гелікоптери підняли в повітря, обидві злітно-посадкові смуги закриті, федеральна поліція проводить пошуки.

Над бельгійською військовою базою помітили рій з 15 дронів: військові розпочали розслідування03.10.25, 13:02 • 2516 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Інститут вивчення війни
Мюнхен
Данія
Бельгія
Європа
Німеччина