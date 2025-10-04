"Невідомі" безпілотники: росія посилює дестабілізацію Європи - ISW
росія посилює дестабілізацію Європи, про що свідчать неідентифіковані безпілотники у повітряному просторі та провокації військових кораблів. Бельгія розслідує вторгнення дронів, які можуть бути частиною гібридної кампанії рф.
росія продовжує посилювати свої потуги з дестабілізації Європи, у той час коли європейські чиновники продовжують повідомляти про неідентифіковані безпілотники, що діють у їхньому повітряному просторі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Аналітики нагадують, що за даними розвідки Данії російські військові кораблі неодноразово проходили курсами зіткнення з данськими суднами та направляли зброю на данські військові гелікоптери та військово-морські судна під час проходу через данські протоки. Напередодні ж бельгійський літак спостерігав 15 невстановлених безпілотників над військовою базою Ельзенборн, а в ніч на 3 жовтня БпЛА влетіли в повітряний простір Німеччини.
Міністерство оборони Бельгії розслідує цю справу, щоб встановити осіб, які стоять за останнім повітряним вторгненням, а міністр оборони Бельгії Тео Франкен оцінив, що вторгнення дронів є характерною рисою ширшої гібридної кампанії росії з дестабілізації Європи
Там також зазначають, що в ніч на 2 жовтня німецька влада закрила аеропорт Мюнхена, при цьому кілька рейсів було приземлено.
"Залишається незрозумілим, чи пов'язані між собою інциденти повітряного вторгнення до Німеччини та Бельгії. Дані данської розвідки щодо військово-морських провокацій росії та нещодавніх повітряних вторгнень узгоджуються з постійною оцінкою ISW про те, що росія проводить повсюдну гібридну війну проти Європи, спрямовану на дестабілізацію континенту та підрив єдності", - резюмують аналітики.
Ввечері у п'ятницю аеропорт Мюнхена знову закрили, зупинивши всі злети та посадки після попередження про дрони. Поліцейські гелікоптери підняли в повітря, обидві злітно-посадкові смуги закриті, федеральна поліція проводить пошуки.
