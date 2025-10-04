"Неизвестные" беспилотники: Россия усиливает дестабилизацию Европы - ISW

$41.280.05
3 октября, 16:00 • 20199 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 33479 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 42743 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 42611 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 28055 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 41984 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 32558 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20636 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20478 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16688 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 14441 просмотра
"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ3 октября, 17:22 • 12450 просмотра
Французский журналист погиб от удара российского дрона в Донецкой области3 октября, 17:31 • 5216 просмотра
ХАМАС согласился на мирный план Трампа для Сектора Газа20:35 • 8888 просмотра
Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения21:20 • 9210 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 25637 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 33605 просмотра
"Неизвестные" беспилотники: Россия усиливает дестабилизацию Европы - ISW

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Россия усиливает дестабилизацию Европы, о чем свидетельствуют неидентифицированные беспилотники в воздушном пространстве и провокации военных кораблей. Бельгия расследует вторжение дронов, которые могут быть частью гибридной кампании РФ.

"Неизвестные" беспилотники: Россия усиливает дестабилизацию Европы - ISW

Россия продолжает наращивать свои усилия по дестабилизации Европы, в то время как европейские чиновники продолжают сообщать о неопознанных беспилотниках, действующих в их воздушном пространстве. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики напоминают, что по данным разведки Дании российские военные корабли неоднократно проходили курсами столкновения с датскими судами и направляли оружие на датские военные вертолеты и военно-морские суда во время прохода через датские проливы. Накануне же бельгийский самолет наблюдал 15 неустановленных беспилотников над военной базой Эльзенборн, а в ночь на 3 октября БпЛА влетели в воздушное пространство Германии.

Министерство обороны Бельгии расследует это дело, чтобы установить лиц, стоящих за последним воздушным вторжением, а министр обороны Бельгии Тео Франкен оценил, что вторжение дронов является характерной чертой более широкой гибридной кампании России по дестабилизации Европы

- указывают в ISW.

Там также отмечают, что в ночь на 2 октября немецкие власти закрыли аэропорт Мюнхена, при этом несколько рейсов были приземлены.

"Остается неясным, связаны ли между собой инциденты воздушного вторжения в Германию и Бельгию. Данные датской разведки относительно военно-морских провокаций России и недавних воздушных вторжений согласуются с постоянной оценкой ISW о том, что Россия проводит повсеместную гибридную войну против Европы, направленную на дестабилизацию континента и подрыв единства", - резюмируют аналитики.

Напомним

Вечером в пятницу аэропорт Мюнхена снова закрыли, остановив все взлеты и посадки после предупреждения о дронах. Полицейские вертолеты подняли в воздух, обе взлетно-посадочные полосы закрыты, федеральная полиция проводит поиски.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Институт изучения войны
Мюнхен
Дания
Бельгия
Европа
Германия