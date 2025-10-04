"Неизвестные" беспилотники: Россия усиливает дестабилизацию Европы - ISW
Киев • УНН
Россия усиливает дестабилизацию Европы, о чем свидетельствуют неидентифицированные беспилотники в воздушном пространстве и провокации военных кораблей. Бельгия расследует вторжение дронов, которые могут быть частью гибридной кампании РФ.
Россия продолжает наращивать свои усилия по дестабилизации Европы, в то время как европейские чиновники продолжают сообщать о неопознанных беспилотниках, действующих в их воздушном пространстве. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Подробности
Аналитики напоминают, что по данным разведки Дании российские военные корабли неоднократно проходили курсами столкновения с датскими судами и направляли оружие на датские военные вертолеты и военно-морские суда во время прохода через датские проливы. Накануне же бельгийский самолет наблюдал 15 неустановленных беспилотников над военной базой Эльзенборн, а в ночь на 3 октября БпЛА влетели в воздушное пространство Германии.
Министерство обороны Бельгии расследует это дело, чтобы установить лиц, стоящих за последним воздушным вторжением, а министр обороны Бельгии Тео Франкен оценил, что вторжение дронов является характерной чертой более широкой гибридной кампании России по дестабилизации Европы
Там также отмечают, что в ночь на 2 октября немецкие власти закрыли аэропорт Мюнхена, при этом несколько рейсов были приземлены.
"Остается неясным, связаны ли между собой инциденты воздушного вторжения в Германию и Бельгию. Данные датской разведки относительно военно-морских провокаций России и недавних воздушных вторжений согласуются с постоянной оценкой ISW о том, что Россия проводит повсеместную гибридную войну против Европы, направленную на дестабилизацию континента и подрыв единства", - резюмируют аналитики.
Напомним
Вечером в пятницу аэропорт Мюнхена снова закрыли, остановив все взлеты и посадки после предупреждения о дронах. Полицейские вертолеты подняли в воздух, обе взлетно-посадочные полосы закрыты, федеральная полиция проводит поиски.
