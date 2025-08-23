Негода залишила без світла майже 200 міст та сіл у семи областях
Київ • УНН
Через погіршення погоди 192 населені пункти у семи областях України залишилися без електропостачання. Бригади обленерго працюють над відновленням.
Негода спричинила знеструмлення 192 населених пунктів у семи областях, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), залишаються знеструмленими 192 населені пункти у 7 областях (Сумська – 67, Чернігівська – 39, Одеська – 35, Миколаївська – 20, Полтавська – 17, Київська – 8 та Черкаська - 6)
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
