Эксклюзив
07:20 • 198 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 1806 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30 • 3694 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 25024 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 27751 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 21537 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24392 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24188 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13532 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23656 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
публикации
Эксклюзивы
Непогода оставила без света почти 200 городов и сел в семи областях

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Из-за ухудшения погоды 192 населенных пункта в семи областях Украины остались без электроснабжения. Бригады облэнерго работают над восстановлением.

Непогода оставила без света почти 200 городов и сел в семи областях

Непогода стала причиной обесточивания 192 населенных пунктов в семи областях, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

По информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), остаются обесточенными 192 населенных пункта в 7 областях (Сумская – 67, Черниговская – 39, Одесская – 35, Николаевская – 20, Полтавская – 17, Киевская – 8 и Черкасская - 6)

- сообщили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

От прохладных +17 до жарких +32°: какой будет погода в Украине в субботу23.08.25, 06:58 • 2196 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Полтавская область
Одесская область
Черниговская область
Укрэнерго