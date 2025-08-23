Непогода оставила без света почти 200 городов и сел в семи областях
Киев • УНН
Из-за ухудшения погоды 192 населенных пункта в семи областях Украины остались без электроснабжения. Бригады облэнерго работают над восстановлением.
Непогода стала причиной обесточивания 192 населенных пунктов в семи областях, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
По информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), остаются обесточенными 192 населенных пункта в 7 областях (Сумская – 67, Черниговская – 39, Одесская – 35, Николаевская – 20, Полтавская – 17, Киевская – 8 и Черкасская - 6)
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
