От прохладных +17 до жарких +32°: какой будет погода в Украине в субботу

Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 18803 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 21703 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 17258 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 19574 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 20334 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12657 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 21556 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19833 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13574 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14501 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Эксклюзивы
МИД Украины предостерег минск от опасных провокаций и приближения к границам на фоне совместных с рф учений22 августа, 19:27 • 3420 просмотра
"Можно я заберу его себе?": Трамп спросил Инфантино, может ли он забрать себе кубок Чемпионата мираPhotoVideo22 августа, 19:53 • 3888 просмотра
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита22 августа, 20:36 • 6596 просмотра
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома23:14 • 4452 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов01:21 • 5864 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 15560 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 18810 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 19581 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 20339 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 21559 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 17267 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 12448 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 14847 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 17897 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 25803 просмотра
От прохладных +17 до жарких +32°: какой будет погода в Украине в субботу

Киев • УНН

 • 8 просмотра

23 августа в Украине ожидаются дожди и грозы, местами значительные, с градом и шквалами. В Киеве и области осадков не будет.

От прохладных +17 до жарких +32°: какой будет погода в Украине в субботу

В субботу, 23 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине, кроме западных, днем и Житомирской, Киевской и Винницкой областей пройдут умеренные, в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди с грозами, в восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 17-22°; в юго-восточной части 26-31°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 20-22°.

День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23.08.25, 06:30 • 430 просмотров

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Винницкая область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Украина
Киев