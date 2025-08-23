От прохладных +17 до жарких +32°: какой будет погода в Украине в субботу
Киев • УНН
23 августа в Украине ожидаются дожди и грозы, местами значительные, с градом и шквалами. В Киеве и области осадков не будет.
В субботу, 23 августа, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине, кроме западных, днем и Житомирской, Киевской и Винницкой областей пройдут умеренные, в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди с грозами, в восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 17-22°; в юго-восточной части 26-31°
В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 20-22°.
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23.08.25, 06:30 • 430 просмотров