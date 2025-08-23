Від прохолодних +17 до спектоних +32°: якою буде погода в Україні у суботу

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 18971 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 21917 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 17385 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 19724 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 20455 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12689 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 21638 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19846 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13581 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14512 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3м/с
95%
744мм
Популярнi новини
МЗС України застерегло мінськ від небезпечних провокацій та наближення до кордонів на тлі спільних з рф навчань22 серпня, 19:27 • 3540 перегляди
"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу PhotoVideo22 серпня, 19:53 • 4046 перегляди
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту22 серпня, 20:36 • 6770 перегляди
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки23:14 • 4616 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів01:21 • 6056 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 15633 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 18957 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 19709 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 20443 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 21628 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 17375 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 12469 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 14870 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 17916 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 25822 перегляди
Актуальне
Футбол
Лікарські засоби
Нафта
Дія (сервіс)
Безпілотний літальний апарат

Від прохолодних +17 до спектоних +32°: якою буде погода в Україні у суботу

Київ • УНН

 • 84 перегляди

23 серпня в Україні очікуються дощі та грози, місцями значні, з градом та шквалами. У Києві та області опадів не буде.

Від прохолодних +17 до спектоних +32°: якою буде погода в Україні у суботу

У суботу, 23 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в Україні, крім західних, вдень і Житомирської, Київської та Вінницької областей пройдуть помірні, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами, у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 17-22°; у південно-східній частині 26-31°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 20-22°.

День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23.08.25, 06:30 • 546 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївщинаПогода та довкілля
Вінницька область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Україна
Київ