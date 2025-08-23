Від прохолодних +17 до спектоних +32°: якою буде погода в Україні у суботу
Київ • УНН
23 серпня в Україні очікуються дощі та грози, місцями значні, з градом та шквалами. У Києві та області опадів не буде.
У суботу, 23 серпня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Україні, крім західних, вдень і Житомирської, Київської та Вінницької областей пройдуть помірні, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами, у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 17-22°; у південно-східній частині 26-31°
У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 20-22°.
