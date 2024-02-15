Не лише з Парижем: безпекова угода очікується під час візиту Зеленського до Берліна - ЗМІ
Київ • УНН
Очікується, що президент України Володимир Зеленський під час візитів до Берліна та Парижа підпише двосторонні безпекові угоди з Німеччиною та Францією.
Під час візитів Президента України Володимира Зеленського до Берліна та Парижа очікується підписання двосторонніх угод про безпеку з Німеччиною та Францією, повідомляє у четвер німецьке видання dpa, пише УНН.
Деталі
"Очікується, що Зеленський підпише двосторонні угоди про безпеку з Німеччиною та Францією під час своїх візитів до Парижа та Берліна", - пише dpa.
Видання нагадує, що домовленості сягають липневого саміту НАТО у Вільнюсі, коли лідери альянсу погодилися, що окремі країни НАТО будуть укладати довгострокові угоди з безпеки з Україною.
Доповнення
В офісі президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що угода про безпеку між Францією та Україною буде підписана у Парижі під час візиту Зеленського у п'ятницю.
Однак Єлисейський палац у четвер не надав жодних подробиць щодо змісту угоди.
Місяць тому Макрон пообіцяв Україні угоду про підтримку, аналогічну до того, яку Велика Британія раніше підписала з Україною.
Зеленський відвідає Німеччину та Францію: зустрінеться з Шольцом та Макроном і виступить на Мюнхенській конференції15.02.24, 11:06 • 25938 переглядiв