Не только с Парижем: соглашение по безопасности ожидается во время визита Зеленского в Берлин - СМИ

Во время визитов Президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и Париж ожидается подписание двусторонних соглашений о безопасности с Германией и Францией, сообщает в четверг немецкое издание dpa, пишет УНН.

Детали

"Ожидается, что Зеленский подпишет двусторонние соглашения о безопасности с Германией и Францией во время своих визитов в Париж и Берлин", - пишет dpa.

Издание напоминает, что договоренности восходят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, когда лидеры альянса согласились, что отдельные страны НАТО будут заключать долгосрочные соглашения по безопасности с Украиной.

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В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что соглашение о безопасности между Францией и Украиной будет подписано в Париже во время визита Зеленского в пятницу.

Однако Елисейский дворец в четверг не предоставил никаких подробностей относительно содержания соглашения.

Месяц назад Макрон пообещал Украине соглашение о поддержке, аналогичное тому, которое Великобритания ранее подписала с Украиной.

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