Не только с Парижем: соглашение по безопасности ожидается во время визита Зеленского в Берлин - СМИ
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Берлин и Париж подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией.
Более 1100 пар поженились в Украине в День святого Валентина - Минюст зафиксировал всплеск заявок
1132 пары в Украине поженились в День святого Валентина, а самыми старшими были 83-летняя невеста и 72-летний жених.
В Польше фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии
Фермеры в Польше забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве, протестуя против "Зеленого соглашения" ЕС и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Париж заявил о намерении подписать двустороннее соглашение о безопасности во время визита Зеленского
Президент Франции Макрон, как ожидается, подпишет двустороннее соглашение о безопасности с президентом Украины Зеленским, во время визита последнего в Париж.
Польские фермеры и перевозчики в феврале и марте обещают заблокировать все сообщения на границе
Польские фермеры и перевозчики угрожают заблокировать пограничное движение в феврале и марте в знак протеста против соглашения о международных грузовых перевозках между Украиной и ЕС.
После уничтожения корабля "цезарь куников" кремль мог уволить главу черноморского флота рф - росСМИ
Сообщается, что командующий черноморского флота россии виктор соколов может быть уволен с должности после того, как Украина уничтожила еще один российский десантный корабль "цезарь куников".
Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение
Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов
В результате вражеского обстрела Киевской области было повреждено более 20 домов и один автомобиль, никто не пострадал.
Суд продолжил следствие по делу бизнесмена Мазепы
Печерский районный суд Киева продлил досудебное расследование против бизнесмена Игоря Мазепы, которого подозревают в захвате земли возле Киевской ГЭС, еще на девять месяцев - до августа 2024 года.
В Виннице манипулируют цифрами бюджетной помощи для украинской армии - СМИ
В статье СМИ сообщается, что в Виннице манипулируют цифрой средств городского бюджета, которые в этом году планируют выделить на поддержку украинских вооруженных сил.