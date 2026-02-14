навального вбили нервово-паралітичним агентом, заявляють уряди чотирьох країн
Київ • УНН
російський політик олексій навальний, який помер в ув’язненні два роки тому, був вбитий за потужного нервово-паралітичного засобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa news agency.
Деталі
Навальний, який помер два роки тому в арктичному тюремному таборі, був вбитий російською державою за допомогою потужного нервово-паралітичного агента, заявляють уряди Німеччини, Великої Британії, Швеції та Нідерландів
Контекст
олексій навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії в ямало-ненецкому автономному окрузі росії. Офіційною причиною смерті вказано порушення серцевого ритму, але багато його прихильників вважають, що це могло бути пов’язано з отруєнням. російська влада тривалий час не видавала тіло для дослідження, що лише посилило підозри про можливе вбивство.
Нагадаємо
Журналісти отримали доступ до секретних документів, пов'язаних зі смертю російського опозиціонера олексія навального. Серед них нібито виявили інформацію, що перед смертю в навального були симптоми отруєння.