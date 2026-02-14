навального вбили нервово-паралітичним агентом, заявляють уряди чотирьох країн

$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 986 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 1904 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 3708 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 8032 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 10473 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 11904 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24067 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41110 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36065 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35738 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Санду: росія веде когнітивну війну проти Молдови і лякає "українським сценарієм"14 лютого, 03:44 • 5218 перегляди
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом14 лютого, 04:17 • 8194 перегляди
Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку в ОдесіPhoto14 лютого, 05:15 • 3556 перегляди
В Угорщині вважають швидкий вступ України до ЄС загрозою війни з росією - ЗМІ14 лютого, 05:32 • 4364 перегляди
Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу14 лютого, 05:44 • 5736 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 64664 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 92791 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 60743 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 78965 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 120009 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ван Ї (політик)
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Будапешт
Китай
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 2554 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 11244 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 14730 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 37209 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 36789 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Опалення

навального вбили нервово-паралітичним агентом, заявляють уряди чотирьох країн

Київ • УНН

 • 20 перегляди

олексія навального, який помер два роки тому в ув'язненні, вбили нервово-паралітичним агентом. Про це заявили уряди Німеччини, Великої Британії, Швеції та Нідерландів.

навального вбили нервово-паралітичним агентом, заявляють уряди чотирьох країн

російський політик олексій навальний, який помер в ув’язненні два роки тому, був вбитий за потужного нервово-паралітичного засобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa news agency.

Деталі

Навальний, який помер два роки тому в арктичному тюремному таборі, був вбитий російською державою за допомогою потужного нервово-паралітичного агента, заявляють уряди Німеччини, Великої Британії, Швеції та Нідерландів 

- йдеться в повідомленні.

Контекст

олексій навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії в ямало-ненецкому автономному окрузі росії. Офіційною причиною смерті вказано порушення серцевого ритму, але багато його прихильників вважають, що це могло бути пов’язано з отруєнням. російська влада тривалий час не видавала тіло для дослідження, що лише посилило підозри про можливе вбивство.

Нагадаємо

Журналісти отримали доступ до секретних документів, пов'язаних зі смертю російського опозиціонера олексія навального. Серед них нібито виявили інформацію, що перед смертю в навального були симптоми отруєння.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Швеція
Велика Британія
Німеччина
Нідерланди