Секретні документи вказують, що Навального могли отруїти - ЗМІ

Журналісти отримали доступ до секретних документів, пов'язаних зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них нібито виявили інформацію, що перед смертю в Навального були симптоми отруєння. Про це повідомляє The Insider, пише УНН.

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Видання зазначає, що у ранній версії йдеться про те, що 16 лютого 2024 року Навальний, перебуваючи у прогулянковому дворі, відчув себе погано. В документі було вказано, що про це він повідомив черговому працівникові установи, який вивів останнього з приміщення прогулянкового двору до приміщення секції № 4 ЄПКТ.

"Далі, засуджений Навальний А.А. ліг на підлогу, після чого почав висловлювати скарги на різкий біль у ділянці живота, у нього почалося рефлекторне виверження вмісту шлунку, проявилися судоми, і він знепритомнів, про що негайно було повідомлено медичним працівникам виправної установи", - йдеться в цьому документі.

Журналісти наголошують, що в пізнішій версії цієї ж постанови, яка стала остаточною, про біль у животі, блювоту і судоми Навального вже не згадували.

Видання пише, що в його розпорядженні є також опис "вилучених об'єктів", де фігурують "зразки блювотних мас", які було віддано на експертизу, хоча офіційно не повідомлялося ні про блювоту, ні про експертизу.

Також повідомляється, що реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального в омській лікарні після отруєння Новачком 2020 року, заявив виданню, що зазначені в документах симптоми суперечать офіційній версії смерті політика.

Офіційна причина смерті - порушення серцевого ритму - ніяк не пояснювала б тих симптомів, які ми бачимо в ухвалі: різкий біль у животі, блювота і судоми. Навряд чи такі симптоми можна пояснити чимось окрім отруєння. Короткий проміжок часу між болем у животі та судомами свідчить на користь того, що це могла бути, наприклад, фосфороорганічна речовина, сказав він.

Видання зауважує, що з цим висновком згодні й інші опитані ним лікарі різних спеціальностей.

На користь застосування отруйної речовини свідчать й інші факти: влада довго не віддавала тіло і не допустила проведення альтернативної експертизи біоматеріалів. Однак лише тепер факт отруєння підтверджено документально, - підсумовується в публікації.

Нагадаємо

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії в Ямало-Ненецкому автономному окрузі росії. Офіційною причиною смерті вказано порушення серцевого ритму, але багато його прихильників вважають, що це могло бути пов’язано з отруєнням. Влада тривалий час не видавала тіло для дослідження, що лише посилило підозри про можливе вбивство.