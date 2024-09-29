Секретні документи вказують, що Навального могли отруїти - ЗМІ

ukenru
06:19 • 27445 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 71877 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 129946 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 174819 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 136518 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 124476 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 121525 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 156401 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76401 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84713 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 64065 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 57100 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 55567 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 55633 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 52581 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 27204 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 174820 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 156402 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 190964 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 525740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 2578 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 12997 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 39403 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38574 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40406 перегляди
Актуальне
Секретні документи вказують, що Навального могли отруїти - ЗМІ

Секретні документи вказують, що Навального могли отруїти - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30309 перегляди

Журналісти отримали доступ до секретних документів про смерть Навального. Вони містять інформацію про симптоми отруєння, які суперечать офіційній версії смерті від порушення серцевого ритму.

Журналісти отримали доступ до секретних документів, пов'язаних зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них нібито виявили інформацію, що перед смертю в Навального були симптоми отруєння. Про це повідомляє The Insider, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що у ранній версії йдеться про те, що 16 лютого 2024 року Навальний, перебуваючи у прогулянковому дворі, відчув себе погано. В документі було вказано, що про це він повідомив черговому працівникові установи, який вивів останнього з приміщення прогулянкового двору до приміщення секції № 4 ЄПКТ.

"Далі, засуджений Навальний А.А. ліг на підлогу, після чого почав висловлювати скарги на різкий біль у ділянці живота, у нього почалося рефлекторне виверження вмісту шлунку, проявилися судоми, і він знепритомнів, про що негайно було повідомлено медичним працівникам виправної установи", - йдеться в цьому документі.

Журналісти наголошують, що в пізнішій версії цієї ж постанови, яка стала остаточною, про біль у животі, блювоту і судоми Навального вже не згадували.

Видання пише, що в його розпорядженні є також опис "вилучених об'єктів", де фігурують "зразки блювотних мас", які було віддано на експертизу, хоча офіційно не повідомлялося ні про блювоту, ні про експертизу.

Також повідомляється, що реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального в омській лікарні після отруєння Новачком 2020 року, заявив виданню, що зазначені в документах симптоми суперечать офіційній версії смерті політика.

Офіційна причина смерті - порушення серцевого ритму - ніяк не пояснювала б тих симптомів, які ми бачимо в ухвалі: різкий біль у животі, блювота і судоми. Навряд чи такі симптоми можна пояснити чимось окрім отруєння. Короткий проміжок часу між болем у животі та судомами свідчить на користь того, що це могла бути, наприклад, фосфороорганічна речовина,

сказав він.

Видання зауважує, що з цим висновком згодні й інші опитані ним лікарі різних спеціальностей.

На користь застосування отруйної речовини свідчать й інші факти: влада довго не віддавала тіло і не допустила проведення альтернативної експертизи біоматеріалів. Однак лише тепер факт отруєння підтверджено документально,

- підсумовується в публікації.

Нагадаємо

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії в Ямало-Ненецкому автономному окрузі росії. Офіційною причиною смерті вказано порушення серцевого ритму, але багато його прихильників вважають, що це могло бути пов’язано з отруєнням. Влада тривалий час не видавала тіло для дослідження, що лише посилило підозри про можливе вбивство.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85