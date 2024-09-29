Секретные документы указывают, что Навального могли отравить - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Журналисты получили доступ к секретным документам о смерти Навального. Они содержат информацию о симптомах отравления, которые противоречат официальной версии смерти от нарушения сердечного ритма.

Журналисты получили доступ к секретным документам, связанным со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них якобы обнаружили информацию, что перед смертью у Навального были симптомы отравления. Об этом сообщает The Insider, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что в ранней версии говорится, что 16 февраля 2024 года Навальный, находясь в прогулочном дворе, почувствовал себя плохо. В документе было указано, что об этом он сообщил дежурному работнику учреждения, который вывел последнего из помещения прогулочного двора в помещение секции № 4 ЕПКТ.

"Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем немедленно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения", - говорится в этом документе.

Журналисты отмечают, что в более поздней версии этого же постановления, которая стала окончательной, о боли в животе, рвоте и судорогах Навального уже не упоминали.

Издание пишет, что в его распоряжении есть также описание "изъятых объектов", где фигурируют "образцы рвотных масс", которые были отданы на экспертизу, хотя официально не сообщалось ни о рвоте, ни об экспертизе.

Также сообщается, что реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального в омской больнице после отравления Новичком в 2020 году, заявил изданию, что указанные в документах симптомы противоречат официальной версии смерти политика.

Официальная причина смерти - нарушение сердечного ритма - никак не объясняла бы тех симптомов, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги. Вряд ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами свидетельствует в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество,

сказал он.

Издание отмечает, что с этим выводом согласны и другие опрошенные им врачи разных специальностей.

В пользу применения ядовитого вещества свидетельствуют и другие факты: власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов. Однако только теперь факт отравления подтвержден документально,

- подытоживается в публикации.

Напомним

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе россии. Официальной причиной смерти указано нарушение сердечного ритма, но многие его сторонники считают, что это могло быть связано с отравлением. Власти длительное время не выдавали тело для исследования, что лишь усилило подозрения о возможном убийстве.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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