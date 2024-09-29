Секретные документы указывают, что Навального могли отравить - СМИ
Киев • УНН
Журналисты получили доступ к секретным документам о смерти Навального. Они содержат информацию о симптомах отравления, которые противоречат официальной версии смерти от нарушения сердечного ритма.
Журналисты получили доступ к секретным документам, связанным со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них якобы обнаружили информацию, что перед смертью у Навального были симптомы отравления. Об этом сообщает The Insider, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что в ранней версии говорится, что 16 февраля 2024 года Навальный, находясь в прогулочном дворе, почувствовал себя плохо. В документе было указано, что об этом он сообщил дежурному работнику учреждения, который вывел последнего из помещения прогулочного двора в помещение секции № 4 ЕПКТ.
"Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем немедленно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения", - говорится в этом документе.
Журналисты отмечают, что в более поздней версии этого же постановления, которая стала окончательной, о боли в животе, рвоте и судорогах Навального уже не упоминали.
Издание пишет, что в его распоряжении есть также описание "изъятых объектов", где фигурируют "образцы рвотных масс", которые были отданы на экспертизу, хотя официально не сообщалось ни о рвоте, ни об экспертизе.
Также сообщается, что реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального в омской больнице после отравления Новичком в 2020 году, заявил изданию, что указанные в документах симптомы противоречат официальной версии смерти политика.
Официальная причина смерти - нарушение сердечного ритма - никак не объясняла бы тех симптомов, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги. Вряд ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами свидетельствует в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество,
Издание отмечает, что с этим выводом согласны и другие опрошенные им врачи разных специальностей.
В пользу применения ядовитого вещества свидетельствуют и другие факты: власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов. Однако только теперь факт отравления подтвержден документально,
Напомним
Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе россии. Официальной причиной смерти указано нарушение сердечного ритма, но многие его сторонники считают, что это могло быть связано с отравлением. Власти длительное время не выдавали тело для исследования, что лишь усилило подозрения о возможном убийстве.