навального убили нервно-паралитическим агентом, заявляют правительства четырех стран

российский политик алексей навальный, умерший в заключении два года назад, был убит мощным нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa news agency.

Подробности

навальный, умерший два года назад в арктическом тюремном лагере, был убит российским государством с помощью мощного нервно-паралитического агента, заявляют правительства Германии, Великобритании, Швеции и Нидерландов - говорится в сообщении.

Контекст

алексей навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии в ямало-ненецком автономном округе россии. Официальной причиной смерти указано нарушение сердечного ритма, но многие его сторонники считают, что это могло быть связано с отравлением. российские власти длительное время не выдавали тело для исследования, что лишь усилило подозрения о возможном убийстве.

Напомним

Журналисты получили доступ к секретным документам, связанным со смертью российского оппозиционера алексея навального. Среди них якобы обнаружили информацию, что перед смертью у навального были симптомы отравления.