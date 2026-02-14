$42.990.00
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
навального убили нервно-паралитическим агентом, заявляют правительства четырех стран

Киев • УНН

 • 104 просмотра

алексея навального, умершего два года назад в заключении, убили нервно-паралитическим агентом. Об этом заявили правительства Германии, Великобритании, Швеции и Нидерландов.

навального убили нервно-паралитическим агентом, заявляют правительства четырех стран

российский политик алексей навальный, умерший в заключении два года назад, был убит мощным нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa news agency.

Подробности

навальный, умерший два года назад в арктическом тюремном лагере, был убит российским государством с помощью мощного нервно-паралитического агента, заявляют правительства Германии, Великобритании, Швеции и Нидерландов 

- говорится в сообщении.

Контекст

алексей навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии в ямало-ненецком автономном округе россии. Официальной причиной смерти указано нарушение сердечного ритма, но многие его сторонники считают, что это могло быть связано с отравлением. российские власти длительное время не выдавали тело для исследования, что лишь усилило подозрения о возможном убийстве.

Напомним

Журналисты получили доступ к секретным документам, связанным со смертью российского оппозиционера алексея навального. Среди них якобы обнаружили информацию, что перед смертью у навального были симптомы отравления.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Швеция
Великобритания
Германия
Нидерланды