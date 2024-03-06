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НАТО і Україна обговорили як допомогти українським жінкам у ЗСУ та поліпшити їхні можливості

Київ • УНН

 • 29708 перегляди

Представники НАТО обговорили із заступником міністра оборони України можливості допомоги і розширення прав і можливостей українських жінок, які служать у збройних силах країни.

НАТО і Україна обговорили як допомогти українським жінкам у ЗСУ та поліпшити їхні можливості

Можливості для українських жінок в ЗСУ обговорили під час своєї зустрічі заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова із Спеціальною представницею Генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін та Головою Представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Про перебіг зустрічі розповіли у пресслужбі Міноборони, передає УНН.

Україна нині перебуває в унікальній ситуації, тому що в Збройних Силах несе службу величезна кількість жінок. Одна із цілей нашого візиту - проаналізувати, які ми маємо можливості для надання допомоги Україні. Будемо активно взаємодіяти на шляху до забезпечення можливостей українських жінок у війську. 

– зазначила Спеціальна представниця Генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін.

Деталі

Зазначається, що під час зустрічі обговорювали забезпечення принципів гендерної рівності в Збройних силах України та викликів, що нині постають перед військом. Наталія Калмикова розповіла представникам НАТО про забезпечення жінок військовою формою й індивідуальними засобами захисту. Та окремо зупинилася на роботі з подолання гендерних стереотипів та реалізації потенціалу жінок-військовослужбовиць на посадах, які передбачають оперативне планування та командування підрозділами.

Наталія Калмикова також заявила про домовленості щодо співпраці з Nordic Сentre for Gender in Military Operations - офіційним підрозділом у рамках НАТО, який відповідає за навчання з гендерних питань. Центр готовий забезпечити навчання для військовослужбовців ЗСУ.

У Міноборони повідомили, що під час цієї зустрічі сторони домовилися про обмін досвідом, консультації та взаємодопомогу щодо імплементації принципів гендерної рівності у Силах безпеки й оборони України.

Взаємодія та допомога структур НАТО є вкрай необхідною для нас при практичній реалізації політик гендерної рівності в Збройних Силах України. Я дуже вдячна за ті можливості, які Альянс надає Україні на шляху до цієї мети. Ми будемо максимально ефективно використовувати їх для взаємодії та розвитку. Це стосується як навчання, інтелектуальної допомоги, так і допомоги в реалізації проєктів пов’язаних із матеріальним забезпеченням жінок-військовослужбовиць.

– наголосила заступниця Міністра оборони України.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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