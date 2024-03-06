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НАТО и Украина обсудили как помочь украинским женщинам в ВСУ и улучшить их возможности

НАТО и Украина обсудили как помочь украинским женщинам в ВСУ и улучшить их возможности

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 15:29  •  7668 просмотра

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Представители НАТО обсудили с заместителем министра обороны Украины возможности помощи и расширения прав и возможностей украинских женщин, которые служат в вооруженных силах страны.

Возможности для украинских женщин в ВСУ обсудили во время своей встречи заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова со Специальным представителем Генерального секретаря НАТО по делам женщин, мира и безопасности Ирен Фелин и Главой Представительства НАТО в Украине Карен МакТир. О ходе встречи рассказали в пресс-службе Минобороны, передает УНН.

Украина сейчас находится в уникальной ситуации, потому что в Вооруженных Силах несет службу огромное количество женщин. Одна из целей нашего визита - проанализировать, какие мы имеем возможности для оказания помощи Украине. Будем активно взаимодействовать на пути к обеспечению возможностей украинских женщин в армии. 

- отметила Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по делам женщин, мира и безопасности Ирен Фелин.

Детали

Отмечается, что во время встречи обсуждали обеспечение принципов гендерного равенства в Вооруженных силах Украины и вызовов, которые сейчас стоят перед войском. Наталья Калмыкова рассказала представителям НАТО об обеспечении женщин военной формой и индивидуальными средствами защиты. И отдельно остановилась на работе по преодолению гендерных стереотипов и реализации потенциала женщин-военнослужащих на должностях, предусматривающих оперативное планирование и командование подразделениями.

Наталья Калмыкова также заявила о договоренности о сотрудничестве с Nordic Септге for Gender in Military Operations - официальным подразделением в рамках НАТО, которое отвечает за обучение по гендерным вопросам. Центр готов обеспечить обучение для военнослужащих ВСУ.

В Минобороны сообщили, что во время этой встречи стороны договорились об обмене опытом, консультациях и взаимопомощи по имплементации принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины.

Взаимодействие и помощь структур НАТО является крайне необходимой для нас при практической реализации политик гендерного равенства в Вооруженных Силах Украины. Я очень благодарна за те возможности, которые Альянс предоставляет Украине на пути к этой цели. Мы будем максимально эффективно использовать их для взаимодействия и развития. Это касается как обучения, интеллектуальной помощи, так и помощи в реализации проектов связанных с материальным обеспечением женщин-военнослужащих.

- отметила заместитель Министра обороны Украины.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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