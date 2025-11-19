Нафта подешевшала через зростання запасів у США, але санкції проти рф стримують падіння

Ціни на нафту впали в середу після того, як галузевий звіт показав зростання запасів нафти в США, найбільшого світового споживача, що посилило побоювання з приводу надлишку пропозиції. Проте зниження цін було обмежено санкціями проти російської нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 07:30 за Гринвічем (09:30 за Києвом) подешевшали на 22 центи, або 0,3%, до $64,67 за барель після зростання на 1,1% під час попередньої сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 17 центів, або на 0,3%, до $60,57 за барель після зростання на 1,4% у вівторок.

Запаси нафти та палива в США зросли минулого тижня, повідомили джерела на ринку у вівторок увечері з посиланням на дані Американського інституту нафти. Запаси нафти зросли на 4,45 млн барелів за тиждень, що закінчився 14 листопада, тоді як запаси бензину збільшилися на 1,55 млн барелів, а запаси дистилятів - на 577 000 барелів, повідомили в API, згідно з джерелами.

"Загалом звіт був відносно ведмежим", – заявили стратеги ING щодо сировинних товарів, хоч і попередили: "Учасники ринку, схоже, більше стурбовані ризиками поставок, ніж перспективами профіциту в майбутньому".

Санкції США щодо великих російських виробників "роснефті" та "лукойлу" встановили крайній термін для компаній – 21 листопада – для припинення співпраці з цими російськими компаніями.

У понеділок Міністерство фінансів США заявило, що санкції, які вже обмежують доходи росії від продажу нафти, як очікується, призведуть до скорочення обсягів її експорту. Покупці нафти в Китаї та Індії почали переходити на альтернативних постачальників.

"Базові ціни коливаються в діапазоні, на тлі того, як ринок відстежує вплив санкцій (21 листопада), хоча на тлі надлишку пропозиції спостерігається знижувальний тиск", - зазначив Емріл Джаміль, старший аналітик нафтової галузі LSEG.

У вівторок ціни зросли, на тлі того, як інвестори врахували вплив санкцій США та атак на російські НПЗ та експортні термінали, що посилило занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти та палива.

Побоювання щодо поставок з росії зважуються з прогнозами аналітиків про те, що видобуток нафти перевищує поточний попит, що чинить тиск на ціни.

Після атак на російські енергетичні та портові об'єкти рентабельність дизельного палива в Європі різко зросла, досягнувши у вівторок максимуму з вересня 2023 року на тлі зростання маржі нафтопереробних заводів у всьому світі.

"Ціни на нафту знайшли підтримку на сильному ринку дизельного палива, але надлишок пропозиції нафти, що зберігається, змушує інвесторів проявляти обережність у гонитві за подальшим зростанням цін на нафту", - зазначають аналітики китайської брокерської компанії Haitong Futures.

Офіційні дані уряду США про запаси нафти будуть опубліковані пізніше у середу. Вісім аналітиків, опитаних агентством Reuters перед публікацією, оцінили, що запаси нафти, імовірно, скоротилися в середньому приблизно на 600 000 барелів за тиждень, що завершився 14 листопада.

