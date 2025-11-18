Падіння експорту російської нафти та обвал цін вдарять по воєнній скарбниці москви - Bloomberg

Поставки російської нафти морем скоротилися четвертий тиждень поспіль, що посилило падіння цін на нафту в країні і скоротило доходи кремля до мінімуму за два з половиною роки - близько 1,2 мільярда доларів на тиждень, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, за чотири тижні, що закінчилися 16 листопада, країна відвантажувала 3,36 мільйона барелів на добу. Це приблизно на 90 000 барелів менше, ніж за аналогічний період до 9 листопада і є найнижчим показником з кінця серпня.

Введені минулого місяця санкції США проти двох найбільших російських нафтовидобувних компаній спонукали деяких покупців в Азії заявити про скорочення закупівель. Це негативно впливає на постачання до Китаю і призводить до збільшення кількості танкерів з російською нафтою в індійських портах. Як мінімум 11 таких суден очікують на розвантаження, а 21 листопада, встановлений США для припинення відносин з ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл", уже не за горами, пише видання.

Обмеження також, схоже, збільшують обсяги російської нафти в морі та ведуть її торгівлю ще далі в тінь, на тлі того, як дедалі більше суден відключають сигнали стеження поблизу відомих таємних пунктів перевалки вантажів, зазначає видання.

Останній крок США збільшив кількість танкерів, які перевозять російську нафту, не розкриваючи, куди вони прямують. Чи то тому, що покупці не хочуть бути ідентифікованими, чи то тому, що вантажі рухаються без підтверджених покупців, поки що неясно, пише видання.

Більшість суден із невідомим пунктом призначення прямують до єгипетського Суецького каналу з портів Балтійського, Чорного морів чи Арктики. Інші судна залишають тихоокеанські порти росії, причому вантажі з двох сахалінських енергетичних проектів практично повністю перевантажуються зі спеціалізованих човникових танкерів для подальшої доставки, вказує видання.

Поки що американські санкції, як повідомляється, сильніше позначаються на розвантаженні вантажів на терміналах покупців, ніж на завантаженні в російських портах, внаслідок чого все більше московської нафти опиняється на морі. Обсяг на танкерах зріс на 16% з кінця серпня і до 16 листопада досяг переглянутого значення у 175 мільйонів барелів.

Ця цифра може ще більше зрости найближчими тижнями, оскільки розвантаження, ймовірно, стане більш скрутним після 21 листопада. Довгоочікуване законодавство про запровадження санкцій щодо країн, які ведуть бізнес із росією, може невдовзі бути винесене на голосування в Сенаті США після того, як президент США Дональд Трамп заявив журналістам у неділю, що він не заперечує проти нього.

Це може ще більше ускладнити покупцям в Індії, Китаї та Туреччині відкриту закупівлю російських барелів, що ще більше введе торгівлю в тінь. Судна, що перевозять російську нафту, почали зникати з екранів стеження у місцях перевалки вантажів, таких як архіпелаг Ріау на схід від Сінгапуру.

Крім того, продовжуються ураження об'єктів російської нафтопереробної та експортної інфраструктури. Удари по порту Новоросійськ, що відбулися в п'ятницю, ненадовго зупинили відвантаження, проте, ймовірно, воно відновилося до неділі, пише видання.

Згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень, що закінчився 16 листопада, 31 танкер завантажив 23,06 млн барелів російської нафти. Цей обсяг дещо знизився порівняно з 23,43 млн. барелів, перевезених тією ж кількістю суден попереднього тижня.

У середньому за добу відвантаження за тиждень, що закінчився 16 листопада, впали до 3,29 млн барелів на добу, що приблизно на 50 000 барелів на добу менше, ніж на попередньому тижні. Окремо протягом тижня з Усть-Луги та Новоросійська було відправлено по одній партії нафти казахстанського сорту Kebco.

У Тихоокеанському регіоні зниження відвантажень із порту Козьміно, де протягом тижня було завантажено 9 танкерів, було компенсовано збільшенням відвантажень із Де-Кастрі. На заході зниження відвантажень із балтійського порту Усть-Луга було лише частково компенсовано зростанням у Приморську. В іншому регіоні з Новоросійська на Чорному морі була відправлена ​​ще одна партія, попри атаку на термінал, який короткочасно зупинив роботу, пише видання.

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви впала приблизно на 60 млн доларів США до 1,22 млрд доларів США на тиждень за 28 днів, що закінчилися 16 листопада, при цьому знизилися як обсяги експорту, так і ціни. Це найнижчий показник з часу чотирьох тижнів, що закінчилися 2 квітня 2023 року.

Виходячи з цього показника, експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтики впали приблизно на 1,70 доларів за барель до 48,62 доларів, тоді як ціни на чорноморські партії знизилися на 2,50 доларів за барель до 47,98 доларів. Ціна на тихоокеанську нафту ESPO знизилася на 0,80 долара до середнього показника 57,33 долара за барель. Ціни на поставку в Індії також знизилися на скромніші 0,40 долара до 60,88 долара за барель, що є новим мінімумом з квітня 2023 року. Усі ціни наведені згідно з даними Argus Media.

На тижневій основі вартість експорту в середньому становила близько 1,09 мільярда доларів за 7 днів до 16 листопада, що на 11% менше, ніж за період до 9 листопада, на тлі того, як нижчі поставки за тиждень посилювалися різким падінням цін, причому вантажі з Балтійського та Чорного морів знизилися у ціні на 6,80 та 8,90 долара за барель відповідно.

