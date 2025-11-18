Падіння експорту російської нафти та обвал цін вдарять по воєнній скарбниці москви - Bloomberg

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 9688 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23453 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15870 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19290 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23538 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24249 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30820 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24831 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58801 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50610 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
78%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 22714 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 18 листопада, 08:57 • 21669 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26804 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24122 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11714 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11739 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 23423 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 85238 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 115548 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 106647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Олена Сосєдка
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Вашингтон
Село
Реклама
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 286 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 540 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 8164 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24152 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26832 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали

Падіння експорту російської нафти та обвал цін вдарять по воєнній скарбниці москви - Bloomberg

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Поставки російської нафти морем скоротилися четвертий тиждень поспіль, що посилило падіння цін на нафту в країні та скоротило доходи кремля до мінімуму за два з половиною роки – близько 1,2 мільярда доларів на тиждень. За чотири тижні, що закінчилися 16 листопада, країна відвантажувала 3,36 мільйона барелів на добу, що приблизно на 90 000 барелів менше, ніж за аналогічний період до 9 листопада.

Падіння експорту російської нафти та обвал цін вдарять по воєнній скарбниці москви - Bloomberg

Поставки російської нафти морем скоротилися четвертий тиждень поспіль, що посилило падіння цін на нафту в країні і скоротило доходи кремля до мінімуму за два з половиною роки - близько 1,2 мільярда доларів на тиждень, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, за чотири тижні, що закінчилися 16 листопада, країна відвантажувала 3,36 мільйона барелів на добу. Це приблизно на 90 000 барелів менше, ніж за аналогічний період до 9 листопада і є найнижчим показником з кінця серпня.

Санкції проти "роснефті" та "лукойлу" вже скорочують нафтові доходи рф - Мінфін США18.11.25, 09:01 • 2640 переглядiв

Введені минулого місяця санкції США проти двох найбільших російських нафтовидобувних компаній спонукали деяких покупців в Азії заявити про скорочення закупівель. Це негативно впливає на постачання до Китаю і призводить до збільшення кількості танкерів з російською нафтою в індійських портах. Як мінімум 11 таких суден очікують на розвантаження, а 21 листопада, встановлений США для припинення відносин з ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл", уже не за горами, пише видання.

Мільярди барелів нафти накопичуються на танкерах в океанах, це вказує на напруженість через санкції - Bloomberg12.11.25, 13:00 • 5740 переглядiв

Обмеження також, схоже, збільшують обсяги російської нафти в морі та ведуть її торгівлю ще далі в тінь, на тлі того, як дедалі більше суден відключають сигнали стеження поблизу відомих таємних пунктів перевалки вантажів, зазначає видання.

Останній крок США збільшив кількість танкерів, які перевозять російську нафту, не розкриваючи, куди вони прямують. Чи то тому, що покупці не хочуть бути ідентифікованими, чи то тому, що вантажі рухаються без підтверджених покупців, поки що неясно, пише видання.

Більшість суден із невідомим пунктом призначення прямують до єгипетського Суецького каналу з портів Балтійського, Чорного морів чи Арктики. Інші судна залишають тихоокеанські порти росії, причому вантажі з двох сахалінських енергетичних проектів практично повністю перевантажуються зі спеціалізованих човникових танкерів для подальшої доставки, вказує видання.

Поки що американські санкції, як повідомляється, сильніше позначаються на розвантаженні вантажів на терміналах покупців, ніж на завантаженні в російських портах, внаслідок чого все більше московської нафти опиняється на морі. Обсяг на танкерах зріс на 16% з кінця серпня і до 16 листопада досяг переглянутого значення у 175 мільйонів барелів.

Ця цифра може ще більше зрости найближчими тижнями, оскільки розвантаження, ймовірно, стане більш скрутним після 21 листопада. Довгоочікуване законодавство про запровадження санкцій щодо країн, які ведуть бізнес із росією, може невдовзі бути винесене на голосування в Сенаті США після того, як президент США Дональд Трамп заявив журналістам у неділю, що він не заперечує проти нього.

Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18.11.25, 04:25 • 18142 перегляди

Це може ще більше ускладнити покупцям в Індії, Китаї та Туреччині відкриту закупівлю російських барелів, що ще більше введе торгівлю в тінь. Судна, що перевозять російську нафту, почали зникати з екранів стеження у місцях перевалки вантажів, таких як архіпелаг Ріау на схід від Сінгапуру.

Крім того, продовжуються ураження об'єктів російської нафтопереробної та експортної інфраструктури. Удари по порту Новоросійськ, що відбулися в п'ятницю, ненадовго зупинили відвантаження, проте, ймовірно, воно відновилося до неділі, пише видання.

Порт у новоросійську відновив завантаження нафти після української атаки - Reuters16.11.25, 20:24 • 9438 переглядiв

Згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень, що закінчився 16 листопада, 31 танкер завантажив 23,06 млн барелів російської нафти. Цей обсяг дещо знизився порівняно з 23,43 млн. барелів, перевезених тією ж кількістю суден попереднього тижня.

У середньому за добу відвантаження за тиждень, що закінчився 16 листопада, впали до 3,29 млн барелів на добу, що приблизно на 50 000 барелів на добу менше, ніж на попередньому тижні. Окремо протягом тижня з Усть-Луги та Новоросійська було відправлено по одній партії нафти казахстанського сорту Kebco.

У Тихоокеанському регіоні зниження відвантажень із порту Козьміно, де протягом тижня було завантажено 9 танкерів, було компенсовано збільшенням відвантажень із Де-Кастрі. На заході зниження відвантажень із балтійського порту Усть-Луга було лише частково компенсовано зростанням у Приморську. В іншому регіоні з Новоросійська на Чорному морі була відправлена ​​ще одна партія, попри атаку на термінал, який короткочасно зупинив роботу, пише видання.

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви впала приблизно на 60 млн доларів США до 1,22 млрд доларів США на тиждень за 28 днів, що закінчилися 16 листопада, при цьому знизилися як обсяги експорту, так і ціни. Це найнижчий показник з часу чотирьох тижнів, що закінчилися 2 квітня 2023 року.

Виходячи з цього показника, експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтики впали приблизно на 1,70 доларів за барель до 48,62 доларів, тоді як ціни на чорноморські партії знизилися на 2,50 доларів за барель до 47,98 доларів. Ціна на тихоокеанську нафту ESPO знизилася на 0,80 долара до середнього показника 57,33 долара за барель. Ціни на поставку в Індії також знизилися на скромніші 0,40 долара до 60,88 долара за барель, що є новим мінімумом з квітня 2023 року. Усі ціни наведені згідно з даними Argus Media.

На тижневій основі вартість експорту в середньому становила близько 1,09 мільярда доларів за 7 днів до 16 листопада, що на 11% менше, ніж за період до 9 листопада, на тлі того, як нижчі поставки за тиждень посилювалися різким падінням цін, причому вантажі з Балтійського та Чорного морів знизилися у ціні на 6,80 та 8,90 долара за барель відповідно.

російська нафта обвалилася до рекордного мінімуму напередодні санкцій США проти "роснєфті" та "лукойла"17.11.25, 15:17 • 2742 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Індія
Сінгапур
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет