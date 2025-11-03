Над Україною знешкоджено один з трьох запущених рф "Кинджалів" та 115 зі 138 дронів
Київ • УНН
Вночі 3 листопада Україна відбила атаку трьох “Кинджалів”, чотирьох “Іскандер-М”, п'яти С-300/С-400 та 138 БпЛА. Знешкоджено один “Кинджал” та 115 дронів, зафіксовано влучання ракет та 20 БпЛА на 11 локаціях.
росія вночі випустила по Україні 12 ракет, з яких три "Кинджали", і 138 дронів, знешкоджено "Кинджал" і 115 безпілотників, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 листопада (з 19:00 2 листопада) ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл., чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
рф атакувала Дніпро ракетами та Миколаїв дронами: є пошкодження і знеструмлення03.11.25, 08:38 • 1432 перегляди