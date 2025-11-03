Над Україною знешкоджено один з трьох запущених рф "Кинджалів" та 115 зі 138 дронів

$42.080.01
3 листопада, 00:16 • 15490 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 29788 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 33136 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55383 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 55989 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 55594 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77615 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 88292 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116124 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 106282 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф3 листопада, 00:53 • 7222 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto02:23 • 12887 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп02:46 • 8872 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США03:22 • 4318 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 9200 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 1810 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55383 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 55989 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116124 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 106282 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Шон Даффі
Білл Клінтон
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Бельгія
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 16552 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 37897 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 88292 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 114831 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 62757 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Над Україною знешкоджено один з трьох запущених рф "Кинджалів" та 115 зі 138 дронів

Київ • УНН

 • 1960 перегляди

Вночі 3 листопада Україна відбила атаку трьох “Кинджалів”, чотирьох “Іскандер-М”, п'яти С-300/С-400 та 138 БпЛА. Знешкоджено один “Кинджал” та 115 дронів, зафіксовано влучання ракет та 20 БпЛА на 11 локаціях.

Над Україною знешкоджено один з трьох запущених рф "Кинджалів" та 115 зі 138 дронів

росія вночі випустила по Україні 12 ракет, з яких три "Кинджали", і 138 дронів, знешкоджено "Кинджал" і 115 безпілотників, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 листопада (з 19:00 2 листопада) ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл., чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф атакувала Дніпро ракетами та Миколаїв дронами: є пошкодження і знеструмлення03.11.25, 08:38 • 1432 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Ракетна система С-400
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
С-300
Україна