Над Украиной обезврежен один из трех запущенных рф "Кинжалов" и 115 из 138 дронов
Киев • УНН
Ночью 3 ноября Украина отразила атаку трех "Кинжалов", четырех "Искандер-М", пяти С-300/С-400 и 138 БпЛА. Обезврежены один "Кинжал" и 115 дронов, зафиксированы попадания ракет и 20 БпЛА на 11 локациях.
россия ночью выпустила по Украине 12 ракет, из которых три "Кинжала", и 138 дронов, обезврежен "Кинжал" и 115 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 ноября (с 19:00 2 ноября) враг атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл., четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл., а также 138 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
