Над Украиной обезврежен один из трех запущенных рф "Кинжалов" и 115 из 138 дронов

3 ноября, 00:16
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К
2 ноября, 21:40
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ
3 ноября, 00:53
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове
02:23
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп
02:46
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп
04:21
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
1 ноября, 06:00
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Леонид Кучма
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Бельгия
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
2 ноября, 15:41
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
1 ноября, 13:37
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
1 ноября, 08:30
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
31 октября, 11:19
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Над Украиной обезврежен один из трех запущенных рф "Кинжалов" и 115 из 138 дронов

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Ночью 3 ноября Украина отразила атаку трех "Кинжалов", четырех "Искандер-М", пяти С-300/С-400 и 138 БпЛА. Обезврежены один "Кинжал" и 115 дронов, зафиксированы попадания ракет и 20 БпЛА на 11 локациях.

Над Украиной обезврежен один из трех запущенных рф "Кинжалов" и 115 из 138 дронов

россия ночью выпустила по Украине 12 ракет, из которых три "Кинжала", и 138 дронов, обезврежен "Кинжал" и 115 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 ноября (с 19:00 2 ноября) враг атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл., четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл., а также 138 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

рф атаковала Днепр ракетами и Николаев дронами: есть повреждения и обесточивания
03.11.25, 08:38

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Ракетная система С-400
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер
Ракетная система С-300
Украина