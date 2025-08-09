Над Україною знешкодили "Іскандер-К" та 16 дронів під час нічної атаки рф
Київ • УНН
У ніч на 9 серпня ворог атакував Україну 47 ударними БпЛА та двома ракетами "Іскандер-К". Сили оборони знешкодили ракету "Іскандер-К" та 16 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.
Над Україною знешкодили одну з двох крилатих ракет "Іскандер-К" та 16 з 47 дронів під час нічної атаки рф, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 серпня (із 22.30 8 серпня) ворог атакував 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово - рф, а також двома крилатими ракетами "Іскандер-К" із ТОТ Запорізької обл.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами - місто Дніпро
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету "Іскандер-К", 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях
