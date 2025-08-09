рф зранку вдарила ракетами по Дніпру: троє поранених, зруйновані будівлі та авто

$41.460.15
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією 8 серпня, 21:10
У Офісі Президента прокоментували конфлікти цивільних з ТЦК 8 серпня, 21:56
путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 8 серпня, 22:18
У двох областях дозволили рух вантажівкам під час комендантської години 00:47
Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун 01:33
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна 8 серпня, 14:38
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних 8 серпня, 14:30
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет 8 серпня, 11:15
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Нікол Пашинян
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Дніпропетровська область
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет 8 серпня, 11:15
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу 7 серпня, 11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм 6 серпня, 10:39
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ 6 серпня, 07:07
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ 6 серпня, 05:58
Дія (сервіс)
BFM TV
Fox News
COVID-19
Пістолет

рф зранку вдарила ракетами по Дніпру: троє поранених, зруйновані будівлі та авто

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

російські війська завдали ракетного удару по Дніпру 9 серпня. Троє людей госпіталізовані, зафіксовані руйнування на підприємстві.

рф зранку вдарила ракетами по Дніпру: троє поранених, зруйновані будівлі та авто

Російські війська вранці суботи, 9 серпня, завдала ракетного удару по Дніпру. У міста зафіксовано руйнування, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

Внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали троє людей - 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також зафіксовано руйнування на території підприємства.

"Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа", - пише Лисак.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Сергій Лисак
Дніпропетровська область