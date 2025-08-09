рф зранку вдарила ракетами по Дніпру: троє поранених, зруйновані будівлі та авто
Київ • УНН
російські війська завдали ракетного удару по Дніпру 9 серпня. Троє людей госпіталізовані, зафіксовані руйнування на підприємстві.
Російські війська вранці суботи, 9 серпня, завдала ракетного удару по Дніпру. У міста зафіксовано руйнування, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
Внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали троє людей - 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також зафіксовано руйнування на території підприємства.
"Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа", - пише Лисак.
