рф утром ударила ракетами по Днепру: трое раненых, разрушены здания и авто

Российские войска утром в субботу, 9 августа, нанесли ракетный удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

В результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также зафиксированы разрушения на территории предприятия.

"Разбиты и авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар", - пишет Лысак.

