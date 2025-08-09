рф утром ударила ракетами по Днепру: трое раненых, разрушены здания и авто
Киев • УНН
российские войска нанесли ракетный удар по Днепру 9 августа. Трое человек госпитализированы, зафиксированы разрушения на предприятии.
Российские войска утром в субботу, 9 августа, нанесли ракетный удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
В результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Также зафиксированы разрушения на территории предприятия.
"Разбиты и авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар", - пишет Лысак.
