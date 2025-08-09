Войска рф ударили дронами по домам в центре Балаклеи
Киев • УНН
Ночью 9 августа Балаклея подверглась атаке российских БПЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание в центре города.
В ночь на 9 августа город Балаклея Харьковской области подвергся очередной атаке российских БпЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание в центральной части города. Об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, пишет УНН.
российские оккупанты атаковали центральную часть города ударными БпЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. На месте попадания сейчас уже работают соответствующие экстренные службы
Дополнение
В ночь на 9 августа Чугуев Харьковской области подвергся атаке БПЛА. Двое гражданских получили ранения, поврежден многоквартирный дом.