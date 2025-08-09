Війська рф вдарили дронами по будинкам в центрі Балаклії
Київ • УНН
Вночі 9 серпня Балаклія зазнала атаки російських БпЛА. Зафіксовано влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю в центрі міста.
У ніч на 9 серпня місто Балаклія Харківської області зазнало чергової атаки російських БпЛА. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю в центральній частині міста. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, пише УНН.
російські окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА. Зафіксовано влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. На місці влучання наразі вже працюють відповідні екстрені служби
Доповнення
У ніч на 9 серпня Чугуїв Харківської області зазнав атаки БПЛА. Двоє цивільних отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.