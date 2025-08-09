Над Украиной обезвредили "Искандер-К" и 16 дронов во время ночной атаки рф
Киев • УНН
В ночь на 9 августа враг атаковал Украину 47 ударными БПЛА и двумя ракетами "Искандер-К". Силы обороны обезвредили ракету "Искандер-К" и 16 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.
Над Украиной обезвредили одну из двух крылатых ракет "Искандер-К" и 16 из 47 дронов во время ночной атаки рф, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 августа (с 22.30 8 августа) враг атаковал 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово - рф, а также двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" с ВОТ Запорожской обл.
Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами - город Днепр
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена крылатая ракета "Искандер-К", 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях
