Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
17:00 • 9164 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 13360 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 16895 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 23683 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
11 грудня, 12:12 • 16740 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 18782 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16142 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16435 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16787 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Набридли зустрічі заради зустрічі: у Білому домі заявили, що Трамп "надзвичайно розчарований" Україною та рф

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Лівітт сказала, що переговори тривають, і США можуть направити свого представника на ці переговори вже цими вихідними, "якщо є реальний шанс на підписання мирної угоди".

Набридли зустрічі заради зустрічі: у Білому домі заявили, що Трамп "надзвичайно розчарований" Україною та рф

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни", але США можуть направити свого представника на переговори вже цими вихідними, "якщо є реальний шанс на підписання мирної угоди", передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Лівітт сказала, що переговори тривають, і США можуть направити свого представника на ці переговори вже цими вихідними, "якщо є реальний шанс на підписання мирної угоди".

Але вона додала, що "все ще невідомо, чи можна досягти справжнього миру".

Трамп вступив на посаду в січні, припускаючи, що він може швидко вирішити війну росії в Україні, але місяцями гірко скаржився на відсутність прогресу. Лівітт сказав, що президент "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни".

"І йому набридли зустрічі лише заради зустрічі", — сказав Лівітт. "Він більше не хоче розмов. Він хоче дій".

США, Україна та європейські країни проведуть зустріч у суботу, щоб обговорити мирний план Трампа11.12.25, 17:36 • 1918 переглядiв

Нагадаємо

Близько десятка глав держав та урядів Європи зустрінуться в Берліні в понеділок для обговорення мирного плану щодо України. Серед присутніх очікуються президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Антоніна Туманова

