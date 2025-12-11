Набридли зустрічі заради зустрічі: у Білому домі заявили, що Трамп "надзвичайно розчарований" Україною та рф
Київ • УНН
Лівітт сказала, що переговори тривають, і США можуть направити свого представника на ці переговори вже цими вихідними, "якщо є реальний шанс на підписання мирної угоди".
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни", але США можуть направити свого представника на переговори вже цими вихідними, "якщо є реальний шанс на підписання мирної угоди", передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Але вона додала, що "все ще невідомо, чи можна досягти справжнього миру".
Трамп вступив на посаду в січні, припускаючи, що він може швидко вирішити війну росії в Україні, але місяцями гірко скаржився на відсутність прогресу. Лівітт сказав, що президент "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни".
"І йому набридли зустрічі лише заради зустрічі", — сказав Лівітт. "Він більше не хоче розмов. Він хоче дій".
Нагадаємо
Близько десятка глав держав та урядів Європи зустрінуться в Берліні в понеділок для обговорення мирного плану щодо України. Серед присутніх очікуються президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.