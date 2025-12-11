Надоели встречи ради встречи: в Белом доме заявили, что Трамп "чрезвычайно разочарован" Украиной и рф

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 4480 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 10148 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 13752 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 17283 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 24221 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 16841 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 18883 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16184 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16465 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16816 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
97%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 21545 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 21833 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 36234 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 19932 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 4640 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 24226 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 36359 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 40735 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 52162 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 53269 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Марк Рютте
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Польша
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 21924 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 28349 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 33883 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 29703 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 38485 просмотра
Актуальное
Техника
ЧатГПТ
Отопление
The Economist
Социальная сеть

Надоели встречи ради встречи: в Белом доме заявили, что Трамп "чрезвычайно разочарован" Украиной и рф

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Ливитт сказала, что переговоры продолжаются, и США могут направить своего представителя на эти переговоры уже в эти выходные, "если есть реальный шанс на подписание мирного соглашения".

Надоели встречи ради встречи: в Белом доме заявили, что Трамп "чрезвычайно разочарован" Украиной и рф

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны", но США могут направить своего представителя на переговоры уже в эти выходные, "если есть реальный шанс на подписание мирного соглашения", передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ливитт сказала, что переговоры продолжаются, и США могут направить своего представителя на эти переговоры уже в эти выходные, "если есть реальный шанс на подписание мирного соглашения".

Но она добавила, что "все еще неизвестно, можно ли достичь настоящего мира".

Трамп вступил в должность в январе, предполагая, что он может быстро разрешить войну россии в Украине, но месяцами горько жаловался на отсутствие прогресса. Ливитт сказал, что президент "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны".

"И ему надоели встречи только ради встреч", — сказал Ливитт. "Он больше не хочет разговоров. Он хочет действий".

США, Украина и европейские страны проведут встречу в субботу, чтобы обсудить мирный план Трампа11.12.25, 17:36 • 1960 просмотров

Напомним

Около десятка глав государств и правительств Европы встретятся в Берлине в понедельник для обсуждения мирного плана по Украине. Среди присутствующих ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Антонина Туманова

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Кир Стармер
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Берлин