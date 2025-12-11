Надоели встречи ради встречи: в Белом доме заявили, что Трамп "чрезвычайно разочарован" Украиной и рф

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны", но США могут направить своего представителя на переговоры уже в эти выходные, "если есть реальный шанс на подписание мирного соглашения", передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ливитт сказала, что переговоры продолжаются, и США могут направить своего представителя на эти переговоры уже в эти выходные, "если есть реальный шанс на подписание мирного соглашения".

Но она добавила, что "все еще неизвестно, можно ли достичь настоящего мира".

Трамп вступил в должность в январе, предполагая, что он может быстро разрешить войну россии в Украине, но месяцами горько жаловался на отсутствие прогресса. Ливитт сказал, что президент "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны".

"И ему надоели встречи только ради встреч", — сказал Ливитт. "Он больше не хочет разговоров. Он хочет действий".

США, Украина и европейские страны проведут встречу в субботу, чтобы обсудить мирный план Трампа

Напомним

Около десятка глав государств и правительств Европы встретятся в Берлине в понедельник для обсуждения мирного плана по Украине. Среди присутствующих ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.