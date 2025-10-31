На Житомирщині два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях, є загиблі і поранені
Київ • УНН
На Житомирщині розслідують обставини двох підривів автомобілів ЗІЛ та УАЗ у прикордонній зоні з білоруссю. Внаслідок інцидентів загинули п'ятеро людей віком від 19 до 65 років, ще троє отримали травми.
На Житомирщині правоохоронці розслідують обставини двох підривів автомобілів у прикордонній зоні з білоруссю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Житомирській області.
Деталі
У п’ятницю, 31 жовтня, в лісових масивах на півночі регіону стались підриви автомобілів на вибухових пристроях. Йдеться про автомобілі ЗІЛ і УАЗ: загинули пʼятеро людей, ще троє - зазнали травм.
Загиблими є люди віком від 19 до 65 років, а постраждалими є люди 25 і 40 років.
Правоохоронці закликали місцевих жителів неухильно дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені відповідні попереджувальні знаки.
Також у поліції нагадали, що відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим.
Нагадаємо
У Харківській області під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль, постраждав водій. Це сталось на території Петрівського лісництва в Ізюмському районі.