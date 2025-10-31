В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненые
В Житомирской области расследуют обстоятельства двух подрывов автомобилей ЗИЛ и УАЗ в приграничной зоне с беларусью. В результате инцидентов погибли пять человек в возрасте от 19 до 65 лет, еще трое получили травмы.
В Житомирской области правоохранители расследуют обстоятельства двух подрывов автомобилей в приграничной зоне с беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Житомирской области.
Подробности
В пятницу, 31 октября, в лесных массивах на севере региона произошли подрывы автомобилей на взрывных устройствах. Речь идет об автомобилях ЗИЛ и УАЗ: погибли пять человек, еще трое получили травмы.
Погибшими являются люди в возрасте от 19 до 65 лет, а пострадавшими — люди 25 и 40 лет.
Правоохранители призвали местных жителей неукоснительно соблюдать правила безопасности и не приближаться к приграничным территориям, где установлены соответствующие предупреждающие знаки.
Также в полиции напомнили, что посещение лесных массивов в приграничной зоне Житомирщины, в частности на расстоянии до 30 км от границы, остается запрещенным.
