Пожежний автомобіль підірвався на міні під час гасіння лісової пожежі на Харківщині, постраждав рятувальник

У Харківській області під час гасіння лісової пожежі підірвався пожежний автомобіль, постраждав водій, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, на території Петрівського лісництва в Ізюмському районі пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі (попередньо ворожій протитанковій міні). Постраждав водій спецтехніки.

Вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га.

До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу.

На місці працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.

