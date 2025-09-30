Пожарный автомобиль подорвался на мине во время тушения лесного пожара в Харьковской области, пострадал спасатель

В Харьковской области во время тушения лесного пожара подорвался пожарный автомобиль, пострадал водитель, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, на территории Петровского лесничества в Изюмском районе пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете (предварительно вражеской противотанковой мине). Пострадал водитель спецтехники.

Огонь охватил хвойную подстилку на площади около 23 га.

К ликвидации привлечены 30 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС, а также 10 работников и 6 единиц техники лесхоза.

На месте работают пиротехнические расчеты ГСЧС.

В Харьковской области авто подорвалось на взрывчатке: трое раненых