На виборах у Нідерландах перемагає ліберальна партія D66 – екзитполи
Київ • УНН
На парламентських виборах у Нідерландах ліволіберальна партія D66 лідирує, отримуючи 27 місць. Ультраправа Партія свободи може розраховувати на 25 мандатів, проте більшість партій не готові формувати з нею коаліцію.
За результатами екзитполів, на парламентських виборах у Нідерландах лідирує ліволіберальна партія D66 (Демократи 66), яка отримає 27 місць у нижній палаті парламенту, повідомляє телеканал NOS, пише УНН.
Деталі
На другому місці – ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса, яка може розраховувати на 25 мандатів. Експерти зазначають, що похибка екзитполів становить до двох місць, тож Партія свободи все ще має шанс залишитися найбільшою силою в парламенті.
Втім, більшість нідерландських партій уже заявили, що не готові формувати коаліцію з Вілдерсом, тому, найімовірніше, уряд очолить D66, а новим прем’єр-міністром стане її лідер Роб Йеттен.
Наразі у D66 було 9 місць, тоді як у Партії свободи – 37.
Об’єднання Зелених лівих і Партії праці за попередніми підрахунками отримує 20 мандатів (замість нинішніх 25), Християнсько-демократичний заклик – 19 (замість 5), а правоцентристська Народна партія за свободу і демократію (VVD) – 23 (проти 24). Решта партій набирають менш як десять місць.
