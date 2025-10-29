На выборах в Нидерландах побеждает либеральная партия D66 – экзитполы

По результатам экзитполов, на парламентских выборах в Нидерландах лидирует леволиберальная партия D66 (Демократы 66), которая получит 27 мест в нижней палате парламента, сообщает телеканал NOS, пишет УНН.

Детали

На втором месте – ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, которая может рассчитывать на 25 мандатов. Эксперты отмечают, что погрешность экзитполов составляет до двух мест, поэтому Партия свободы все еще имеет шанс остаться крупнейшей силой в парламенте.

Впрочем, большинство нидерландских партий уже заявили, что не готовы формировать коалицию с Вилдерсом, поэтому, скорее всего, правительство возглавит D66, а новым премьер-министром станет ее лидер Роб Йеттен.

Сейчас у D66 было 9 мест, тогда как у Партии свободы – 37.

Объединение Зеленых левых и Партии труда по предварительным подсчетам получает 20 мандатов (вместо нынешних 25), Христианско-демократический призыв – 19 (вместо 5), а правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) – 23 (против 24). Остальные партии набирают менее десяти мест.

