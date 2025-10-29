$42.080.01
18:25 • 9308 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 17694 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 22117 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 55588 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 36265 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 57961 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 29933 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81538 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48979 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47748 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
На выборах в Нидерландах побеждает либеральная партия D66 – экзитполы

Киев • УНН

• 566 просмотра

Киев • УНН

 • 566 просмотра

На парламентских выборах в Нидерландах леволиберальная партия D66 лидирует, получая 27 мест. Ультраправая Партия свободы может рассчитывать на 25 мандатов, однако большинство партий не готовы формировать с ней коалицию.

На выборах в Нидерландах побеждает либеральная партия D66 – экзитполы

По результатам экзитполов, на парламентских выборах в Нидерландах лидирует леволиберальная партия D66 (Демократы 66), которая получит 27 мест в нижней палате парламента, сообщает телеканал NOS, пишет УНН.

Детали

На втором месте – ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, которая может рассчитывать на 25 мандатов. Эксперты отмечают, что погрешность экзитполов составляет до двух мест, поэтому Партия свободы все еще имеет шанс остаться крупнейшей силой в парламенте.

Нидерланды готовы стать страной, которая учредит трибунал против преступников РФ - Зеленский28.10.25, 17:39 • 2756 просмотров

Впрочем, большинство нидерландских партий уже заявили, что не готовы формировать коалицию с Вилдерсом, поэтому, скорее всего, правительство возглавит D66, а новым премьер-министром станет ее лидер Роб Йеттен.

Сейчас у D66 было 9 мест, тогда как у Партии свободы – 37.

Объединение Зеленых левых и Партии труда по предварительным подсчетам получает 20 мандатов (вместо нынешних 25), Христианско-демократический призыв – 19 (вместо 5), а правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) – 23 (против 24). Остальные партии набирают менее десяти мест.

Нидерланды предоставляют Украине 25 млн евро для поддержки ее энергетики - глава МИД28.10.25, 16:27 • 2984 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Нидерланды