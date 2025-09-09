На українському кордоні "затримано" скелет рептилі віком приблизно 200 мільйонів років

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 15063 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 21204 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 20832 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 14907 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 15236 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 21114 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 34147 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 42709 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28108 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48797 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
54%
754мм
Популярнi новини
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня9 вересня, 00:42 • 14152 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 16691 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 18349 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 15107 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 11918 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 12226 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 21251 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 20866 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 42723 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 35146 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 10028 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 20836 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 20378 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 88900 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 46921 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

На українському кордоні "затримано" скелет рептилі віком приблизно 200 мільйонів років

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Українські прикордонники виявили скам'янілий скелет морської рептилії віком близько 200 мільйонів років у чоловіка, який перевозив його з Франції. Знахідку передали на експертизу для встановлення її цінності.

На українському кордоні "затримано" скелет рептилі віком приблизно 200 мільйонів років

Скам'янілу морську рептилію виявили у чоловіка, який розповів, що "експонат" везе з Франції. Знахідку поки що вирішено передати на експертизу. Повідомляє Державна прикордонна служба України, повідомляє УНН.

Деталі

Українські прикордонники виявили на пункті пропуску "Краківець" "екзотичного пасажира". 

Охоронці кордону знайшли скам’янілий скелет – невелику морську рептилію, яка жила приблизно 200 мільйонів років тому. 

- повідомляє ДПСУ.

Чоловік, який віз експонат пояснив:

  • скам’янілий скелет він отримав у Франції;
    • мав передати на Закарпатті.

      У ДПСУ звітували, що "задля встановлення цінності", скелет, поки що "передали експертам".

      Нагадаємо  

      У Волинській області митники спільно з СБУ затримали двох українських громадянок, які намагались контрабандою ввезти великі партії дорогоцінного каміння через пункт пропуску "Устилуг".

      69-річний українець намагався незаконно вивезти дві скрипки 18-19 століть за підробленими документами.

      Ігор Тележніков

      Суспільство
      Державний кордон України
      Державна прикордонна служба України
      Служба безпеки України
      Франція
      Україна