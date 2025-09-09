На українському кордоні "затримано" скелет рептилі віком приблизно 200 мільйонів років
Українські прикордонники виявили скам'янілий скелет морської рептилії віком близько 200 мільйонів років у чоловіка, який перевозив його з Франції. Знахідку передали на експертизу для встановлення її цінності.
Скам'янілу морську рептилію виявили у чоловіка, який розповів, що "експонат" везе з Франції. Знахідку поки що вирішено передати на експертизу. Повідомляє Державна прикордонна служба України, повідомляє УНН.
Деталі
Українські прикордонники виявили на пункті пропуску "Краківець" "екзотичного пасажира".
Охоронці кордону знайшли скам’янілий скелет – невелику морську рептилію, яка жила приблизно 200 мільйонів років тому.
Чоловік, який віз експонат пояснив:
- скам’янілий скелет він отримав у Франції;
- мав передати на Закарпатті.
У ДПСУ звітували, що "задля встановлення цінності", скелет, поки що "передали експертам".
