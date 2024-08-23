На Волині затримали контрабанду дорогоцінного каміння: діаманти, турмаліни та смарагди

У Волинській області митники спільно з СБУ затримали двох українських громадянок, які намагались контрабандою ввезти великі партії дорогоцінного каміння через пункт пропуску "Устилуг". Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

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Під час митного огляду автомобіля, який перетинав кордон з Польщею через "зеленим коридором", було виявлено партію дорогоцінного каміння. За інформацією, у аптечці знайшли 67 камінців, схожих на діаманти, а в компресорі для накачування коліс ще додаткових 26 камінців. Крім того, 6 камінців, схожих на турмалін та смарагди, були знайдені під переднім пасажирським сидінням.

Вартість вилученого дорогоцінного каміння ще не визначена і буде встановлена в рамках подальшого провадження. Митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Ця справа може стати першим зафіксованим випадком товарної контрабанди для Волинської митниці.

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