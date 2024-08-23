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На Волині затримали контрабанду дорогоцінного каміння: діаманти, турмаліни та смарагди

На Волині затримали контрабанду дорогоцінного каміння: діаманти, турмаліни та смарагди

Київ • УНН

 • 20522 перегляди

Митники та СБУ виявили партію каміння у автомобілі на пункті пропуску "Устилуг". У двох українок знайшли 99 камінців, схожих на діаманти, турмаліни та смарагди.

У Волинській області митники спільно з СБУ затримали двох українських громадянок, які намагались контрабандою ввезти великі партії дорогоцінного каміння через пункт пропуску "Устилуг". Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі

Під час митного огляду автомобіля, який перетинав кордон з Польщею через "зеленим коридором", було виявлено партію дорогоцінного каміння. За інформацією, у аптечці знайшли 67 камінців, схожих на діаманти, а в компресорі для накачування коліс ще додаткових 26 камінців. Крім того, 6 камінців, схожих на турмалін та смарагди, були знайдені під переднім пасажирським сидінням.

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Вартість вилученого дорогоцінного каміння ще не визначена і буде встановлена в рамках подальшого провадження. Митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Ця справа може стати першим зафіксованим випадком товарної контрабанди для Волинської митниці.

Сховали цигарки у вагонах із залізною рудою. Контрабанда прямувала до Польщі17.06.24, 16:59 • 15175 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП

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