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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни задержали контрабанду драгоценных камней: бриллианты, турмалины и изумруды

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 20:15  •  554 просмотра

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Таможенники и СБУ обнаружили партию камней в автомобиле на пункте пропуска «Устилуг». У двух украинок нашли 99 камней, похожих на бриллианты, турмалины и изумруды.

В Волынской области таможенники совместно с СБУ задержали двух украинских гражданок, которые пытались контрабандой ввезти крупные партии драгоценных камней через пункт пропуска "Устилуг". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Во время таможенного досмотра автомобиля, который пересекал границу с Польшей через "зеленый коридор", было обнаружено партию драгоценных камней. По информации, в аптечке нашли 67 камней, похожих на бриллианты, а в компрессоре для накачки колес еще дополнительных 26 камней. Кроме того, 6 камней, похожих на турмалин и изумруды, были найдены под передним пассажирским сиденьем.

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Стоимость изъятого драгоценных камней еще не определена и будет установлена в рамках дальнейшего производства. Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса. Это дело может стать первым зафиксированным случаем товарной контрабанды для Волынской таможни.

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