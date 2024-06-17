На железнодорожной станции "Изов" в Волынской области в вагонах с железной рудой обнаружили тысячи пачек контрабандных сигарет, которые направлялись в Польшу. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

Сигареты Marshal и Compliment без акцизных марок обнаружили в вагонах разных грузовых поездов. "Контрабанду спрятали среди тонн железной руды, которая направлялась в Польшу в составе единого груза от того же отправителя из Кривого Рога. Всего обнаружено 500 блоков или 5 тысяч пачек сигарет", - говорится в сообщении ГТС.

Сейчас принимается решение об открытии уголовного производства по факту незаконной транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неоспоримые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.