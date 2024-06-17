Сховали цигарки у вагонах із залізною рудою. Контрабанда прямувала до Польщі

На залізничній станції "Ізов" у Волинській області у вагонах із залізною рудою виявили тисячі пачок контрабандних цигарок, які прямували до Польщі. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.

Цигарки Marshal та Compliment без акцизних марок виявили у вагонах різних вантажних потягів. "Контрабанду сховали серед тон залізної руди, що прямувала до Польщі у складі єдиного вантажу від того самого відправника з Кривого Рогу. Загалом виявлено 500 блоків або 5 тисяч пачок цигарок", - йдеться в повідомленні ДМС.

Наразі приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження за фактом незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН заявив, що у зменшенні кількості підробок тютюнової продукції має бути спільна зацікавленість держави та легальних виробників. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників до відповідальності.

"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.