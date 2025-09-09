На украинской границе "задержан" скелет рептилии возрастом примерно 200 миллионов лет
Киев • УНН
Украинские пограничники обнаружили окаменевший скелет морской рептилии возрастом около 200 миллионов лет у мужчины, который перевозил его из Франции. Находку передали на экспертизу для установления ее ценности.
Окаменелая морская рептилия была обнаружена у мужчины, который рассказал, что «экспонат» везет из Франции. Находку пока решено передать на экспертизу. Сообщает Государственная пограничная служба Украины, сообщает УНН.
Детали
Украинские пограничники обнаружили на пункте пропуска «Краковец» «экзотического пассажира».
Пограничники нашли окаменевший скелет – небольшую морскую рептилию, жившую примерно 200 миллионов лет назад.
Мужчина, который вез экспонат, объяснил:
- окаменевший скелет он получил во Франции;
- должен был передать на Закарпатье.
В ГПСУ отчитались, что «для установления ценности» скелет пока «передали экспертам».
