На украинской границе "задержан" скелет рептилии возрастом примерно 200 миллионов лет

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 15127 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 21307 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 20910 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 14946 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 15268 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 21130 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 34159 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 42747 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28108 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48800 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
54%
754мм
Популярные новости
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 14154 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 16694 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура9 сентября, 01:55 • 18353 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС9 сентября, 02:16 • 15111 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 11920 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 12286 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 21394 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 20972 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 42779 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 35205 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 10081 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 20881 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 20418 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 88946 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 46963 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

На украинской границе "задержан" скелет рептилии возрастом примерно 200 миллионов лет

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Украинские пограничники обнаружили окаменевший скелет морской рептилии возрастом около 200 миллионов лет у мужчины, который перевозил его из Франции. Находку передали на экспертизу для установления ее ценности.

На украинской границе "задержан" скелет рептилии возрастом примерно 200 миллионов лет

Окаменелая морская рептилия была обнаружена у мужчины, который рассказал, что «экспонат» везет из Франции. Находку пока решено передать на экспертизу. Сообщает Государственная пограничная служба Украины, сообщает УНН.

Детали

Украинские пограничники обнаружили на пункте пропуска «Краковец» «экзотического пассажира». 

Пограничники нашли окаменевший скелет – небольшую морскую рептилию, жившую примерно 200 миллионов лет назад. 

- сообщает ГПСУ.

Мужчина, который вез экспонат, объяснил:

  • окаменевший скелет он получил во Франции;
    • должен был передать на Закарпатье.

      В ГПСУ отчитались, что «для установления ценности» скелет пока «передали экспертам».

      Напомним  

      В Волынской области таможенники совместно с СБУ задержали двух украинских гражданок, которые пытались контрабандой ввезти крупные партии драгоценных камней через пункт пропуска «Устилуг».

      69-летний украинец пытался незаконно вывезти две скрипки 18-19 веков по поддельным документам.

      Игорь Тележников

      Общество
      Государственная граница Украины
      Государственная пограничная служба Украины
      Служба безопасности Украины
      Франция
      Украина